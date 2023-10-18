理財｜【父母必讀】一招建立家庭財務安全網　守護子女未來

「養兒一百歲，長憂九十九」絕對是天下父母的心聲。無奈香港生活成本高企，支出壓力成為許多家庭面臨的嚴峻挑戰。既需應付衣食住行等生活開支，為確保子女「贏在起跑線」，更要安排各式各樣的課外活動增強升學競爭力。他日子女長大成人，亦希望能分擔他們的婚禮開銷、資助置業首期。顧慮子女未來，同時要為自己的退休生活未雨綢繆，年輕父母該如何規劃家庭財務？



調查指超過七成80後年輕父母感財政壓力

有報導指，80後年輕父母作為上有高堂下有兒女的夾心階層，感到財政壓力的比率超過七成。超過一半受訪者認為子女教育是首要財政壓力來源，而家庭開銷及退休儲備亦分別有接近一半及約三分之一受訪者認為是主要財政壓力來源。即使他日子女完成學業投身職場，仍然有超過七成的父母會幫助子女置業，接近六成願意分擔子女的婚禮開銷，甚至有四成五表示會為子女償還卡數。

夾心階層的父母除自身及子女開銷外，超過八成認為自己有責任向其退休父母提供財務支援，過半受訪者每月為父母提供家用3,000至7,000港元不等，更有接近兩成受訪者每月給予家用7,000至11,000港元。

作為父母，總想盡力為子女安排更好，不過未來往往無法預測，規劃家庭財務計劃時，不少人選擇以人壽保障建立財務安全網。終身人壽的回報多以中長線才見成效，想以最優惠的保費得到最大的人壽保障槓桿，不妨參考專為家庭經濟支柱而設，Sun Life永明的永延保障計劃。以下為大家拆解永延保障計劃的3大特色：

1. 相宜保費 為家人提供雙倍保障

永延保障計劃提供額外身故保障，為受保人家庭提供雙倍保障。此計劃於首20個保單年度提供額外身故保障，即相等於基本保障¹ 保障額的100%，假如受保人於首20個保單年度內不幸身故，受益人可獲基本保障額之200%為保證身故保障。在家庭負擔最重的時期，提供最適切的保障。

2. 市場首創終身守護鎖定選項 自主決定是否延長保障

只有20年的額外保障未必足夠，面對預算有限的人士，永延保障計劃提供市場首創² 終身守護鎖定選項。客戶可選擇額外支付保費，將額外身故保障鎖定並延長至終身，而保費率會跟隨保單投保年齡，亦無需重新核保。每項新增的終身守護鎖定保障都備有相應的保證現金價值、非保證終期紅利和身故保障，有助延長保障同時累積財富。

3. 保費相宜 並能早期保證回本

永延保障計劃以高性價比獲取切合人生階段需要的終身保障，並可獲保證現金價值，確保10年內³（適用於6年繳保單）或保費繳付期終結時（適用於12年／20年／25年繳保單）達至回本。永延保障計劃與非遞減保證身故保障類產品相比，於同樣保障額情況下保費更低，但早期保單年度身故保障更高，槓桿效果更好。

永延保障計劃主打ESG投資概念，通過重點配置投資於碳排放較低而ESG評分較高的資產之中，在助您保障家人同時亦保護世界，為地球的可持續發展出一分力。

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計劃受條款及細則約束。本文所載資料僅為產品及摘要。有關釋義、完整的條款及保障、主要產品風險和不保事項的詳情，請參閱保單文件樣本。如果此產品摘要與保單文件內容不符，則以保單文件為準。詳情請參閱Sun Life永明網站：https://sunlife.co/jsm5

¹ 基本保障指您的基本計劃保障額衍生的利益保障。

² 根據保險業監管局獲授權的保險人登記冊紀錄，截至2023年6月30日，經營綜合業務及長期業務的保險公司所提供之新造保單的終身人壽計劃進行比較。

³ 假設保單並無額外保費或行使終身守護鎖定保障選項。

（資料由客戶提供）