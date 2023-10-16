香港高等教育界赴京訪問　國家行政學院研習「科教興國」

香港高等教育評議會（高教評）早前（10月6-11日）率團訪京，並由立法會選委界議員教育大學協理副校長周文港和嶺南大學協理副校長劉智鵬擔任正副團長，以增強對國家發展大局的了解，並探討業界在建設教育強國戰略中的應有作用與角色。



全港共有香港22間公立和私立院校，當中16間院校的35位代表組成是次「香港高等院校管理與可持續發展研習訪問團」，包括兩位香港立法會議員、兩位校長、近十位副校長、五位學生事務長、五位行政部門主管等。團員在國家行政學院學習了中國式現代化、科教興國、《憲法》與《基本法》、國家安全、國際形勢與中國外交、構建新發展格局等內容，亦到訪了北京大學紅樓回顧中國高等教育及五四運動的歷史。

訪京期間，團員也拜訪了國務院港澳事務辦公室交流司負責人李國明、國家教育部港澳台事務辦公室副主任舒剛波、中國政法大學副校長時建中，並就香港和國家的人才及人口政策、將香港發展成為國際教育樞紐、促進兩地教育及科技合作等問題進行交流。

團員均表示，是次訪京行程貫穿《中共二十大報告》關於教育、科技、人才三位一體的戰略部署，令大家了解到國家及周邊地區的最新發展，更對香港在國家的教育及科技工作的應有角色上有了深入了解，冀回港後加以應用有關知識。