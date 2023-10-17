深港跨境政務實現雙向互通　香港「智方便」進駐前海e站通

為推進深港跨境政務服務雙向互通，為香港投資者提供更好服務，前海管理局與香港政府資訊科技總監辦公室合作，於2023年10月9日起在前海e站通政務服務中心設置「智方便」登記服務櫃位，在內地工作及生活的香港市民在前海即可辦理300項香港政府服務和商業服務。



「智方便」是香港政府資訊科技總監辦公室開發及管理的服務平台，提供一站式個人化數碼服務，為所有香港居民免費提供「數碼身份」，使香港居民可以使用單一的數碼身份和身份認證的方式進行線上政務和商業服務。

擁有「智方便」的香港居民用戶，可以通過手機端及網頁端，使用其「身份認證」、「數碼簽署」及「填表通」的相關功能。同時，香港居民也可以設定「個人化提示」等服務，及時接收香港政務服務的最新資訊。

「智方便」一站式個人化數碼服務平台自2020年底推出以來，至今已有超過230萬港人登記。用戶可通過手機以單一數碼身份認證，登入使用數百項香港政府及公私營機構的網上服務。熱門網上服務包括學生津貼電子申請、網上申請國際駕駛許可證、「稅務易」、續領車輛牌照、醫健通及兩電一煤等。

「智方便」APP支持iOS及Android操作系統和已啟用生物認證的手機，香港市民可於蘋果App Store、華為應用程序市場、Google Play或「智方便」專題網站免費下載使用。詳情及登記的準備事項請瀏覽「智方便」專題網站。

自10月9日起，香港市民可通過「i深圳」進行預約至前海e站通政務服務中心「智方便」登記服務櫃位辦理「智方便+」的登記或升級手續。

地址：廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路19號

交通指引：9號線怡海地鐵站-C出口

服務時間：星期一至星期五 9時至12時、14時至18時（節日及假日除外）。

(資料及相片由客戶提供)