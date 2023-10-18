HAESL招聘過百空缺｜擴充業務配合需求｜飛機引擎維修業迎機遇

作為國際航空樞紐，本港航空客運及貨運量持續增長，對飛機工程師及技術人員的需求亦不斷上升。即使疫情為航空業帶來挑戰，飛機引擎維修業卻仍然持續招聘，就業前景理想，成為不少畢業生或打工仔轉換跑道的首選。太古集團旗下香港航空發動機維修服務有限公司（HAESL）多年來投放大量資源培訓人才，現正計劃聘請過百個職位空缺，為不同背景人士提供就業機會。



飛機引擎維修需求大 持續招聘專才壯大團隊

全球超過50家知名航空公司使用HAESL的維修服務，HAESL亦是本港唯一的飛機引擎維修服務供應商。新任行政總裁George Edmunds（艾卓賢）認為，復甦後的航空業已恢復增長潛力，而且HAESL的股東之一，英國飛機引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce），預測全球在未來十年內其飛機引擎的需求將大幅增加。HAESL作為勞斯萊斯全球領先的飛機引擎維修服務供應商之一，必須擴大規模以滿足國際市場需求，故一直透過多元化的在職培訓，招聘有志於飛機引擎維修發展之人士，繼續壯大團隊。

HAESL一直透過多元化的在職培訓，招聘有志於飛機引擎維修發展之人士，擴大專業團隊的規模。

HAESL為年輕人提供不同的入行途徑，將舉辦多場招聘日，提供過百個飛機引擎維修見習員、技術員等在職培訓職位空缺，基本入職要求為中學畢業，主要負責飛機引擎拆卸裝嵌或零件的維修工作。在職培訓項目包括航空發動機維修技術、職業健康與安全與航空條例等多元知識。學員透過專業培訓及持續進修，也有機會獲晉升為專業工程師。

近年香港愈來愈多年輕人投身飛機引擎維修業，當中不乏女性。

完善晉升階梯 為不同學歷人士提供就業機會

於西班牙長大的陳嘉俊畢業於資訊科技課程，在2021年隨家人回流後曾任職資訊科技人員與餐廳服務員，惟工時不穩加上受疫情衝擊，欲轉行較穩定的飛機引擎維修業。他雖然未具備工程相關學歷，但加入HAESL後獲得專業的在職培訓，大大增進其對飛機引擎類別及結構的認識。他憶述，首次近距離目睹飛機引擎不同組件的感受非常深刻。「以往最多砌電腦，動手裝嵌、拆卸飛機引擎的經歷可能只有加入HAESL才能體驗到。」陳嘉俊對行業前景很有信心，因為公司正為愈來愈多的勞斯萊斯飛機引擎提供維修服務，業務正不斷增長。

陳嘉俊憶述，首次近距離目睹飛機引擎不同組件的感受非常深刻。

同樣非工程學系出身的Leny Obial，高中畢業後曾任酒店餐飲服務，現已加入HAESL近一年，除了解到飛機引擎相關知識外，亦接受工業安全、五常法、精益等管理模式培訓，並被調派到不同崗位，嘗試各種機械操作。她對現時的工作環境感滿意，「冷氣廠房條理整潔，福利較以往好，經過導師的培訓與鼓勵下成功通過試用期，對前景充滿信心。」

菲律賓藉的Leny Obial日常工作於冷氣廠房，較過往工作環境舒適。

HAESL擁有完善的晉升階梯，亦鼓勵員工持續進修。梁敏豐中學畢業後，於求職路上處處碰壁，亦找不到明確的發展方向，面對茫茫前路，他選擇加入HAESL，邊學邊做，十年間從技工晉升為引擎大修部工程師。梁敏豐指，HAESL的培訓課程由淺入深，涵蓋物理學、熱力學、空氣動力學、引擎結構和民航條例等。「於工場上能即時應用課堂上學習到的理論，協助我建立信心。」為彌補過往在求學時期失去的光陰，他十分珍惜於HAESL的每個學習機會，決心在工餘時間繼續進修，加上HAESL提供的學費資助，最終成功畢業於香港科技大學航空工程碩士課程。

梁敏豐中學畢業後加入HAESL，於十年間從技工晉升為引擎大修部工程師。

HAESL招聘日詳情：https://bit.ly/46AbvEs

（資料及相片由客戶提供）