香港網絡保安新生代奪旗挑戰賽2023發掘並培育本地網絡保安人才

近期網絡安全再次成為全城焦點，由於黑客入侵伺服器而引致個人資料被盜等事件日益加劇，各行各業對網絡保安人員可謂求才若渴。事實上，本港中學及大專課程皆甚少涵蓋網絡保安元素，亦對培養相關人才構成挑戰。香港生產力促進局為了提高香港市民的網絡安全意識，以及培育網絡保安新力軍，便與轄下香港電腦保安事故協調中心於2020年創辦香港網絡保安新生代奪旗挑戰賽，務求讓新一代及早認識網絡保安，引起青年人對投身相關行業的興趣，並有助培訓香港急需的網絡保安人才。賽事將於今年迎來第四屆，不但設有中學組和大專組，更歡迎市民大眾組隊參加公開組，競逐殊榮。此外，大專組和公開組當中得分最高的一隊，更有機會取得於日本舉辦的SECCON CTF 2023 International Final的參賽資格！有興趣的您記得立即報名和備戰！



一年一度網絡保安盛事CTF挑戰賽2023現正接受報名。

黑客攻擊頻繁出現 網絡保安絕不可少

近年網絡發展改變了我們的生活模式，衣食住行都與網絡息息相關。網絡發展固然使日常生活更方便，但同時亦令黑客有機可乘，因為大家的個人資料都散落在網絡不同地方，黑客只要成功入侵伺服器，便能輕易盜取資料。因此，不論是企業還是個人用戶，均需要盡快提高網絡保安意識，學懂在網絡世界保護自己。

有見及此，香港生產力促進局（生產力局）與轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT），便於2020年創辦首屆香港網絡保安新生代奪旗（Capture the Flag，CTF）挑戰賽，旨在提高香港市民的網絡保安意識以及培育本地網絡保安人才。生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文就矢言：「生產力局致力推動工業4.0和企業4.0的發展，而網絡保安是當中必不可少的一環，其中最關鍵的既非防火牆，亦非防毒軟件，而是網絡保安人才。因此，我們希望透過舉辦CTF挑戰賽，培育網絡保安人才，讓有志加入此行業的下一代裝備自己。」

CTF挑戰賽重視實戰 讓參賽者將技巧活用於現實網絡

CTF源自西方的奪旗挑戰運動，只不過改以問答比賽作奪旗形式。CTF挑戰賽所採用的，全是現今網絡世界會出現的問題，所以整個過程並非單靠背書便可解答，參加者要具備豐富的網絡知識和求知精神才能贏到最後。

HKCERT的工作主要為本地企業和互聯網用戶提供資訊保安事故的消息和防禦指引、事故回應和支援服務，以及提高網絡保安意識。透過舉辦CTF挑戰賽，HKCERT希望能培育更多新一代網絡保安人才，盡早向學生推廣網絡保安知識，吸引他們學習最新的相關技能，培養他們於這方面的興趣，從而為這個行業吸納更多新一代。

今屆CTF挑戰賽勝出者有機會出戰日本

去年的CTF挑戰賽吸引了過千位參賽者，並邀請了海外隊伍參賽，令賽事更緊張刺激。今屆CTF挑戰賽 2023規模更上一層樓，不但設有中學組和大專組，更歡迎全球網絡界精英組隊參加公開組，只要隊伍當中有一位香港居民便能成功報名。此外，大專組和公開組當中得分最高的一隊，更有機會取得2023年12月23至24日於日本舉辦的SECCON CTF 2023 International Final的參賽資格，向其他地區展示香港的網絡保安水平。

CTF挑戰賽提供豐富資源 讓參賽者盡展身手 進一步發展網絡保安

CTF挑戰賽更獲香港CTF隊伍黑荊（Black Bauhinia）擔任協辦機構。其創會會員韋朗彥坦言，有賴生產力局創辦CTF挑戰賽，給予香港年輕網絡保安人才一個鍛鍊及發揮才能的舞台：「以我所知，香港目前只得一個銜接學位與網絡保安有關，傳統的電腦相關學科甚少牽涉到此範疇，所以本來對這方面有興趣的人只能自學。有賴生產力局創辦CTF挑戰賽，並提供不同資源和課程予參賽者，對提升香港整體網絡保安水平大有裨益。」

黑荊連續四年擔任CTF挑戰賽工作坊導師，向有興趣人士介紹比賽玩法及分享心得。

上屆金獎得主表示參賽大開眼界

CTF挑戰賽 2022中學組由天主教崇德英文書院奪得金獎，隊伍成員江杰凱同學笑言生產力局所出的題目十分緊貼潮流，能夠以有趣吸引的方式表達實際於網絡世界遇到的問題：「題目會用上Memes圖，又或是使用電子遊戲Minecraft作解謎背景，十分有趣！」他續表示：「參加這個比賽後，我更注重網絡保安，即使是平時設計程式，亦能以逆向思維想像別人會如何攻擊網絡，從而做好所有防範和堵塞不同漏洞。」

CTF挑戰賽題目範例及解決方法。

CTF挑戰賽題目範例及解決方法。

至於上屆大專組金獎得主則是香港理工大學隊伍，成員沈詠聰現時從事網絡保安相關工作。他直言當時跟國際隊伍比賽使自己獲益良多：「比賽提高了我的網絡保安知識，並學到了如何更好地運用技術來解決問題，這對我現時的工作非常有幫助。」被問及對今屆參賽者有甚麼建議，他就表示：「這個比賽中，不僅需要技術和知識，還需要堅持和努力，try harder！」

CTF挑戰賽2022反應熱烈，吸引了過千位參賽者。

陳仲文寄望更多網絡保安新一代參戰

CTF挑戰賽2023的組隊模式比以往更廣，而且勝出者更有機會代表香港到日本出賽，競爭勢必更激烈。陳仲文寄望更多網絡保安新一代能夠參戰：「生產力局一直透過不同途徑培育網絡保安人才，提高下一代的網絡保安意識及興趣，裝備自己。我們希望能喚醒更多年青人關注網絡保安問題，學習和鑽研相關的知識，以應對網絡保安新挑戰。」

陳仲文呼籲對網絡保安有興趣的新一代參與CTF挑戰賽2023，與參賽者互相交流。

「香港網絡保安新生代奪旗挑戰賽2023」現已接受報名！

比賽日期（香港時間）：2023年11月10日（18:00）至11月12日（18:00）

截止報名日期（香港時間）：2023年10月31日（23:59）

網站：https://ctf.hkcert.org/zh

（資料及相片由客戶提供）