日元創新低｜本周末尖沙咀展銷會 大阪難波現樓項目獨家8折優惠

日元創下24年新低，除了是旅行、買日圓的好時機，亦是置業好時機！康榮國際集團將於本周末長假期10 月 21 至 23 日（星期六，日及一）於尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉行展銷會，多個日本優質項目包括大阪難波現樓項目、沖繩石垣島海灘邊第一期泳池獨立屋及北海道二世古 HIRAFU 温泉獨立屋大型社區項目，展銷期間更有獨家優惠，大家切勿錯過！



大阪難波鄰近心齋橋全新現樓項目

步行 6 分鐘到達地鐵站，鄰近難波，新今宮，心齋橋，道頓崛，阿陪野，日本穚，動物園，木津市場，黑門市場，大阪/梅田等著名景點，約20分鐘到Universal Studio Japan 環球影城及未來大阪夢洲人工島賭城渡假村！項目設有升降機，單位空間實用，戶戶設有露台，由一房廳至兩房單位，送高級裝修， 用料豪華。提供民宿牌照可短期出租，送包租保證，預計 15 年可回本, 可買樓申請移民或永住權，項目更可做貸款，即買即住即收租。 本週末成功購買的買家更送出 20％ OFF 限時折扣。

單位空間實用，戶戶設有露台，由一房廳至兩房單位，送高級裝修。

沖繩石垣島Ishigaki沙灘邊第一期泳池獨立屋

全新第一期大型永久業權渡假社區 Ishigaki Island Estate，位於日本最美的陽光與海灘的沖繩石垣島，罕有第一期 30 多間 Pool Villas 私家泳池獨立屋社區。提供一房至四房別墅，豪華摩登時尚用料，臨近一線海邊沙灘旁，兩分鐘步行直達沙灘，提供超過 2 萬呎六星級會所，大型游泳池，派對房間，便利店，餐廳，會議室及專業健身中心等等，優惠期內每一個獨立屋更送一個私家獨立游泳池。

項目提供一房至四房別墅，豪華摩登時尚用料。

沖繩石垣島，是潛水或浮潛的世外桃源， 藍水清幽，碧海藍天，日本最美陽光與海灘，鄰近八重山群島匯聚，竹富島，西表島，幻之島，小浜島，宮古島等等，是一個私隱度高的世外桃源。

北海道二世古比羅夫Hirafu溫泉獨立屋大型社區

泉獨立屋大型社區，二世古比羅夫 Niseko Hirafu 地王項目，項目 3 分鐘便可到達二世古最旺購物飲食的十字街，Grand Hirafu 滑雪場及 JR 鐵路站。Grand Hirafu 同時相連著四個不同滑雪場總稱為 Niseko United，直通3個滑雪場Annupuri, Niseko Village, Hanazono 等。

每間獨立屋空間方正實用，石屎混凝土建築，部分兩層式獨立屋設有特大露台。

Hirafu Onsen Villas 提供近 30 間獨立屋別墅，每間獨立屋的每個房間都設有私家温泉室，提供真天然 Onsen 温泉水，大型社區發展項目，佔地近 22 萬尺，項目有多個戶型可供選擇，每間獨立屋空間方正實用，石屎混凝土建築，部分兩層式獨立屋設有特大露台，由兩套房單位至六套房的獨立屋組成，每間獨立屋可容納高達 16 位住客，送私家車位。

▐ 大阪難波現樓項目 20% OFF ▪︎ 沖繩石垣島海灘邊第一期泳池獨立屋 ▪︎ 北海道二世古 HIRAFU 温泉獨立屋大型社區▐本週末尖沙咀 Marco Polo HK Hotel 馬哥孛羅香港酒店四樓舉行獨家認購展銷會

康榮國際集團 ● 獨家展銷會提供

👑 首期港幣 $13 萬餘起

👑 送展銷折扣優惠 高達 20% OFF 折扣

👑 送短租牌照 可長短期出租

👑 買指定日本樓 送日本永久居民或移民申請

👑 展銷期購買送日本來回機票

👑 送 5 年包租保證*

👑 送物業管理

⛔️ 同場設有 加拿大多倫多物業推介

日期：10 月 21 至 23 日（星期六，日及一）

時間：上午11時至晩上7時

地點：尖沙咀廣東道3號

馬哥孛羅香港酒店四樓 Orchid room

（港鐵尖沙咀站 L6 出口）

（展銷會提供海港城免費泊車）

歡迎登記及參與：

詳情：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：60513102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

••••••••••••••••••••••••

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：J - I01- 2023 |受付番號 ：第R03確認建築沖縄県00313号 。物業編號：J - H01- 2021 |受付番號 ：後小建指第R3-11号指令由北海道後志綜合振興局發出。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為日幣 $100元兌換港幣5.2元。最後更新日期：2023.10.18

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）