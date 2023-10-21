「智方便」核實身份　隨時隨地啟動「醫健通」及「HA Go」帳戶

大家只要透過「智方便」即時啟動你的「醫健通」和「HA Go」帳戶，就可以隨時隨地獲得各種健康資訊，讓你更有效及輕鬆地管理健康！



啟動後你便可隨時隨地使用「醫健通eHealth」和「HA Go」流動應用程式的全面功能

「醫健通eHealth」可以讓你查閱疫苗接種紀錄、敏感或藥物不良反應紀錄及記錄健康數據等，而「HA Go」則可以讓你預約門診、繳費及查閱個人及家人健康紀錄等，使大家在健康管理方面更便利、更有效率。

大家要啟動這兩個帳戶，不一定需要親身前往醫院或指定地點辦理核實身份程序。大家只要使用「智方便」便可透過手機，隨時隨地完成相關的身份認證程序，即時啟動你的「醫健通」及「HA Go」帳戶！

透過「智方便」啟動「醫健通」/ 「HA Go」帳戶的步驟：

步驟1：先登入「智方便」，點選「醫健通eHealth」/ 「HA Go」流動應用程式

步驟2：進入「醫健通eHealth」/ 「HA Go」流動應用程式後，點選「使用智方便」/「智方便」進行身份認證

步驟3：檢查及確認個人資料正確

步驟4：成功啟動「醫健通」/ 「HA Go」帳戶

（資料及相片由客戶提供）