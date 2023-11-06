香港賽馬會獎學金計劃25週年｜讓玻璃堅毅如鑽石-袁泳琪

希望十年後仍堅持做自己喜歡的事。 袁泳琪2023賽馬會學人-香港賽馬會駿步人生獎學金

泳琪患有俗稱「玻璃骨」的成骨不全症，全身骨頭如玻璃般容易碎裂，然而她卻磨練出強大的意志，克服種種障礙。除了成為乒乓球運動員，今年更成功入讀嶺南大學修讀動畫及數碼藝術課程 。從小容易受傷，經常進出醫院，又要接受矯形手術，不禁令人好奇，泳琪是如何渡過這一切困難？「因為不想家人擔心，對於身體的問題，雖然好痛，但我會選擇忍痛捱過。」她笑言敬佩小時候的自己，亦感謝遇上好醫生，為她作出最好的判斷及手術，減少了受傷的機會。

在應對傷患及專注學業之間，難免產生壓力，泳琪會以畫畫及打乒乓球減壓。原來一開始學習打乒乓球時，家人亦曾憂慮，「小時候媽媽很保護我，極少讓我出外參加活動。一開始接觸乒乓球，她很擔心我因此受傷，但她看到我的成長，便默許我參與更多活動。」

泳琪入讀大學後亦努力在密集的訓練與學業中，取得平衡，「每星期我有4至5天要受訓，但我亦積極投入大學生活，認識更多朋友，希望有一天可以製作宣揚傷健共融的香港動畫，讓社會對傷殘人士有更多了解。」

泳琪是香港賽馬會獎學金於過去25年頒授逾1,000位賽馬會學人之一。香港賽馬會（馬會）透過其慈善信託基金於1998年成立香港賽馬會獎學金。每年頒發獎學金予學業成績卓越，以及對社會服務充滿熱誠的學生，培育他們成為關愛社會領袖，建設更美好香港。

為慶祝獎學金25週年，今年增設並頒授兩個獎學金類別。其中，「香港賽馬會主席卓越獎學金」表揚於公開考試成績彪炳的學生，並開放予香港、內地及海外學生申請，支持他們就讀香港的專上學府；而「香港賽馬會駿步人生獎學金」則表彰在面對生活逆境或挑戰時仍然自強不息的優秀學生，支持他們在香港就讀專上課程。兩項獎學金的詳情可瀏覽網頁﹕https://jcscholarships.hk/

培育人才及推動業界發展是馬會慈善重點範疇之一。香港賽馬會獎學金反映馬會積極培育關愛社會領袖，同時鼓勵人才留港升讀高等教育院校，貫徹其致力建設更美好社會的宗旨。發掘更多馬會幫助來自不同背景的人士實現潛能的故事，請瀏覽網頁﹕www.hkjc.com/r/EK63X

一如其他慈善捐助項目，馬會對香港賽馬會獎學金計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

泳琪於2019年出戰 IWAS世界運動會殘疾人乒乓球女子TT1-5級單打公開賽取得銅牌佳績。