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香港賽馬會獎學金計劃25週年｜讓玻璃堅毅如鑽石-袁泳琪

撰文：王玥晨
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希望十年後仍堅持做自己喜歡的事。
袁泳琪2023賽馬會學人-香港賽馬會駿步人生獎學金

泳琪患有俗稱「玻璃骨」的成骨不全症，全身骨頭如玻璃般容易碎裂，然而她卻磨練出強大的意志，克服種種障礙。除了成為乒乓球運動員，今年更成功入讀嶺南大學修讀動畫及數碼藝術課程 。從小容易受傷，經常進出醫院，又要接受矯形手術，不禁令人好奇，泳琪是如何渡過這一切困難？「因為不想家人擔心，對於身體的問題，雖然好痛，但我會選擇忍痛捱過。」她笑言敬佩小時候的自己，亦感謝遇上好醫生，為她作出最好的判斷及手術，減少了受傷的機會。

在應對傷患及專注學業之間，難免產生壓力，泳琪會以畫畫及打乒乓球減壓。原來一開始學習打乒乓球時，家人亦曾憂慮，「小時候媽媽很保護我，極少讓我出外參加活動。一開始接觸乒乓球，她很擔心我因此受傷，但她看到我的成長，便默許我參與更多活動。」

泳琪入讀大學後亦努力在密集的訓練與學業中，取得平衡，「每星期我有4至5天要受訓，但我亦積極投入大學生活，認識更多朋友，希望有一天可以製作宣揚傷健共融的香港動畫，讓社會對傷殘人士有更多了解。」

泳琪是香港賽馬會獎學金於過去25年頒授逾1,000位賽馬會學人之一。香港賽馬會（馬會）透過其慈善信託基金於1998年成立香港賽馬會獎學金。每年頒發獎學金予學業成績卓越，以及對社會服務充滿熱誠的學生，培育他們成為關愛社會領袖，建設更美好香港。

為慶祝獎學金25週年，今年增設並頒授兩個獎學金類別。其中，「香港賽馬會主席卓越獎學金」表揚於公開考試成績彪炳的學生，並開放予香港、內地及海外學生申請，支持他們就讀香港的專上學府；而「香港賽馬會駿步人生獎學金」則表彰在面對生活逆境或挑戰時仍然自強不息的優秀學生，支持他們在香港就讀專上課程。兩項獎學金的詳情可瀏覽網頁﹕https://jcscholarships.hk/

培育人才及推動業界發展是馬會慈善重點範疇之一。香港賽馬會獎學金反映馬會積極培育關愛社會領袖，同時鼓勵人才留港升讀高等教育院校，貫徹其致力建設更美好社會的宗旨。發掘更多馬會幫助來自不同背景的人士實現潛能的故事，請瀏覽網頁﹕www.hkjc.com/r/EK63X

一如其他慈善捐助項目，馬會對香港賽馬會獎學金計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

泳琪於2019年出戰 IWAS世界運動會殘疾人乒乓球女子TT1-5級單打公開賽取得銅牌佳績。
泳琪接受香港賽馬會副主席廖長江頒發香港賽馬會駿步人生獎學金證書。
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