國際可持續建築論壇暨展覽｜4日活動 8大主題　國際專家雲集香港

為於2050年達成碳中和，建造業議會作為推動本港業界可持續發展的先驅，於今年首辦「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」，活動為期4日，涵蓋8大主題。當中主打的論壇和展覽，更有多位國際建造業專家應邀到場，例如是內地學術界的陳勇院士和陳湘生院士。是次活動籌備委員會主席符展成冀望今次活動能為香港建築的未來發展帶來一定程度的幫助。



「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」促進業界交流 劍指2050年碳中和

氣候變化越趨極端，各界減碳刻不容緩。港府於2021年公布《香港氣候行動藍圖2050》制訂本港應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標，其中於2050年或之前達致碳中和更屬關鍵。

減碳重任當前，建造業界應攜手同行，盡己所能，於設計、建築、營運階段採取環保可持續措施，尤其近年香港各項大型工程接連上馬，更宜妥善規劃，以可持續建築貢獻社會。為促進業界交流，增進從業員知識，建造業議會（下稱議會）將於11月20至23日首辦「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」（CIC Global Construction Sustainability Forum and Exhibition 2023，下稱GCSFE），以此盛會推動可持續建築。

建造業議會將於11月20至23日首辦「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」。

達致碳中和的方法眾多，實現可持續建築正是一途。建造業議會環境專責委員會及活動籌備委員會主席符展成表示，今次論壇和展覽的最終目標，是幫助香港達成2050年碳中和，「達成目標需集結各方力量，不單建造業專業人士，政府、商界，甚至普通市民亦要共同參與，我們希望藉是次活動吸引各界關注，發掘可持續建築的潛能。」

符展成主席坦言今次論壇和展覽的最終目標，是幫助香港達成2050年碳中和。

國際論壇 涵蓋八大主題

GCSFE為期4日，重頭戲論壇和展覽將於首3日同期舉行，前者於香港麗思卡爾頓酒店舉辦，涵蓋8大主題，包括高效及可持續建築、建造數碼化、綠色金融、碳中和、企業ESG、粵港澳大灣區建築、人才發展及安全。符主席直言這些主題均與香港建築界發展息息相關：「例如高效及可持續建築是希望減少工地所產生的廢料，建造數碼化則是將傳統由人力負責的建築工序交由機械或電子儀器處理，加快進度之餘，又能提升質素。每個主題都可以在各個層面為可持續建築出一分力。」

是次論壇邀得中外多位重量級嘉賓演講，其中中國工程院陳勇院士為能源與環境工程技術專家，他過去於國內多所科研機構任居要職，專長有機固體廢棄物能源化與資源化利用、生物質能利用技術研究與開發範疇。

至於深圳大學土木與交通工程學院院長陳湘生院士亦應邀出席，他為隧道與地下工程、特殊土壤工程專家，過去主持多項重要基建，經驗豐富。近年，陳院士對智慧地下工程、韌性城市概念和智慧城市軌道交通研究甚豐。

除了兩位來自國內的院士外，活動還邀得超過40名海內、外專家參與，包括來自新加坡、荷蘭和英國等擁有豐富可持續發展經驗的國家，符主席冀專家真知灼見能啟發與會者：「香港未來大型建設包括北部都會區和交椅州人工島，兩項建設皆對香港的未來舉足輕重。因此，我們希望業界能借鏡外地經驗，於本地項目多作嘗試。」

活動豐富 拓展商機

展覽則於天際100舉行，並有約40間公司參與，展出其創新技術及建築方案，例如電池驅動式電動設備、新能源設備、數碼分身、智能化管理系統及綠色建築材料，涵蓋綠色建築、高效建築、建造數碼化、綠色金融、粵港澳大灣區建築、人才發展，以及智慧及安全建造7個主題。

7個主題涵蓋多個範疇，但其實環環相扣，例如大灣區建造業已大規模採用不少創新科技，數碼化水平甚高，可為本港業界參考學習，甚至成為商業夥伴，以大灣區供應鏈為後盾，符主席指：「大灣區是世界上其中一個最完整的供應鏈，所以我們的生產力龐大。到底香港可以如何借助這個優勢，去發展我們的建築呢？其實每一項東西都是環環相扣，希望透過今次的活動，讓不同界別人士共冶一爐，促進交流！」

論壇與展覽以外，活動同場將會舉行「建造業議會可持續建築大獎2023」頒獎典禮、「2023香港建造業CDE-綜合數碼共用平台大獎」頒獎典禮，以及「2024建造業議會數碼化大獎」啟動禮，同時亦有《可持續建築約章》和《建造數碼化約章》的簽署儀式。

商業配對

展覽會場內更設有商業配對區域，配合網上商業配對平台的預約服務，為企業提供自助化商業洽談機會，促進商業交流和合作，共同尋找、計劃及實踐可持續建築方案。

技術參觀團

於活動的第4天，大會將舉辦技術參觀團，帶領參加者參觀本港標誌性建築工地，以真實案例講解可持續發展的元素如何融入建築周期，幫助優化建築工地及項目。「既然有海外專家遠道而來，我們當然亦要跟他們交流資訊。」符主席續補充：「其實香港做了很多出色的建築工作，在世界上亦屬於領先地位，技術參觀團旨在展示本地良好作業，啟發業界，並與外地同業交換最好的可持續方案。」

活動邀得超過40名本港、內地及海外專家參與，政府官員外，更有來自包括新加坡、荷蘭和英國等擁有豐富可持續發展經驗的國家的講者。欲知完整講者名單，可瀏覽活動網頁。

「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」詳情

日期：11月20至23日（星期一至四）

論壇地點：香港麗思卡爾頓酒店

論壇日期：11月20至22日（星期一至三）

論壇開放時間：09:00至17:00（星期一至三）

展覽地點：天際100

展覽日期：11月20至22日（星期一至三）

展覽開放時間：10:00至19:00（星期一）、09:00至18:00（星期二至三）

技術參觀團

日期：11月23日（星期四）

時間：09:00至18:00

地點：稍後公布

如有興趣了解建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽詳情，請即瀏覽：www.cic.hk/gcsfe

（資料及相片由客戶提供）