重陽節｜柴灣等巴士上山掃墓人士減半　兩線排隊三車齊開加快疏導

今日（23日）為重陽節，夾在周末假期之後，分散掃墓人潮，仍有不少市民都選擇正日上，早上所見來往港鐵柴灣站至柴灣墳場以及歌連臣角的城巴特別路線388，有不少人在排隊，但有乘客認為今年人潮比上年少一半。



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不少市民選擇重陽節正日掃墓，記者早上10日時在港鐵柴灣站外觀察，來往柴灣站至柴灣墳場以及歌連臣角的城巴特別路線388號巴士，有不少乘客排隊。巴士站前築起鐵馬，方便乘客排隊，有城巴職員維持跌序，為疏導人潮巴士站外有三架388號線巴士同步提供服務，加上雙線排隊，令人流不斷前進，避免「人等車 」。

市民賴先生表示，今年等候巴士人流比往年少一半有多，上年等候巴士時間約20至30分，並沒有兩線並行，「打晒蛇餅，人等車」。最近新廈街新建的扶手電梯可直達哥連臣角，方便掃墓人士，他原本並不知道有新設施，得知後可能會使用扶手電梯上山。

胡先生表示，周六起一連三日的長周末，加上部份人士使用扶手電梯上山，令今年排巴士人流比去年少兩、三倍。他指，由於並非前往哥連臣道，因此仍需乘坐巴士，但輪候巴時間由上年的約為20分鐘，估計今年只需10分鐘。

▼2022年10月4日 重陽節掃墓人士等巴士大排長龍▼

