京東快遞與共融未來基金會「淨灘行動 青流海洋」保育海洋宣環保

京東快遞與共融未來基金會於10月20日（星期五）和22日（星期日）在長洲舉辦了一項名為「淨灘行動 青流海洋」的環保公益活動。此次活動旨在喚起居民對海洋垃圾污染問題的關注，並提供實際的行動機會，通過組織義工清理海灘、倡導環境保護和循環利用的理念，營造一個共同努力、關懷環境的社區氛圍。



京東物流是中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商，以“技術驅動，引領全球高效流通和可持續發展”為使命，致力於成為全球最值得信賴的供應鏈基礎設施服務商。京東快遞是京東物流旗下品牌，2023年10月17日京東快遞在香港服務升級，為香港市民提供更優質的快遞服務。

京東物流香港快遞業務負責人

共融未來基金會是香港註冊慈善機構，致力於凝聚新港人，促進交流，共創美好，融建未來。該基金會通過提供教育、事業發展、文化交流和義工服務等活動，推動新港人的社會參與，增加他們對香港的歸屬感。基金會在共融就業、共融教育及共融生活主題積極為港人互融不遺餘力。總幹事王英表示: 「作為具社會責任的慈善機構，今次籌備多月的海灘清潔活動作為共融生活其中一個主題活動，基金會希望市民更能關注我們的環境，為共融出一分力。」

共融未來基金會總幹事

回收海洋垃圾 宣傳保護海洋生態

海洋垃圾的污染問題日益嚴重，特別是塑膠類垃圾嚴重影響海洋生態並危害人類健康。「淨灘行動 青流海洋」活動的主題是通過清潔沙灘及回收塑膠海洋垃圾，倡導循環利用的理念，以改善海灘環境，減少海洋污染對生態系統的影響，保護海洋生物的生存環境。活動已在長洲舉行，參與對象有全港大學生及青年，總共超過150人參與。通過舉辦這次「淨灘行動 青流海洋」環保公益活動，有助公眾教育與提升環保意識。與參與者一起清潔海灘，宣傳環保理念，共同為保護海洋生態做出貢獻。

陳凱琳同楊培琳為環保出一分力

香港藝人陳凱琳。

《2021年度香港小姐競選》最上鏡小姐楊培琳。

京東快遞與共融未來基金會攜手舉辦的環保公益活動「淨灘行動 青流海洋」雙方都具特別的長遠意義。 雙方透過是次活動實行了環境保護與海洋生態保育的長遠目標。活動的重點項目為清潔海灘回收塑膠海洋垃圾，以實際行動減少海洋污染對生態系統的負面影響，保護海洋生物的生存環境。這對京東快遞和共融未來基金會都是重要的長遠目標，因為環境保護議題是全球共同面臨的難題，對於永續發展和人類未來福祉至關重要。

攜手淨灘 履行社會責任

京東快遞與共融未來基金會共同舉行淨灘活動履行了社會責任。作為慈善機構，共融未來基金會透過公益活動展現了承擔社會責任的一面。而京東快遞作為領先的物流服務商，透過參與環保公益活動，展現了積極推動綠色供應鏈及低碳環保的行動，鼓勵更多人參與及支援雙方機構舉辦的社會工作。

活動除了包括海灘清潔行動，還有海玻璃彩繪工作坊和京東物流“青流交換一小時”活動。海玻璃是常見於海岸的海洋垃圾，經過長時間的海水海沙打磨後變得圓滑如鵝卵石般的廢棄玻璃。參與者學習如何利用顏料將海玻璃升級再造，製作成獨一無二的吊飾。另外，參與者用可回收海洋垃圾同京東快遞小哥交換環保禮品，為環保出一分力。

【海玻璃彩繪 海洋垃圾回收再利用】

海玻璃

海玻璃是其中一種常見於海岸的海洋垃圾，在海水中或海灘上經過長時間的海水海沙打磨後失去稜角，變得如同鵝卵石般圓滑的人工廢棄玻璃，稱為人造海玻璃。

海玻璃彩繪工作坊：

如何利用顏料將海玻璃「升級再造」，製成獨一無二的吊飾。

【京東物流青流交換一小時】

(資料及相片由客戶提供)