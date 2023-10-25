房協「萬家減碳FUN獎賞 」鑽禧社區計劃－「食Green啲」大挑戰

節能減碳就可以贏到架電動車？無錯！只要你是香港房屋協會（房協）屋邨*居民，就有機會喇！房協趁住成立75周年，以「創建宜居．永續共融」為主題展開連串社區活動。其中，就特別推出全港最大型屋邨減碳運動「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃，居民只要下載「Zero2」零活易手機應用程式，加入「香港房屋協會」社群後，便可以進行「衣、食、住、行」四大範疇的減碳任務，完成任務可以賺取積分換領奬賞，更有機會贏取終極大奬，價值超過$300,000的電動車一部！減碳達人袁文傑今集就由「食」入手，教你「食 Green 啲」!



即棄膠餐具棄置量驚人 源頭減廢最可行

香港人生活忙碌，不少上班族的午餐和晚餐都是買外賣解決，因而製造了大量廢棄膠餐具。根據環保署公布，香港平均每日棄置約200公噸即棄膠餐具，全年累積棄置146億件膠刀叉，即每人每年棄置1,940件，數量相當驚人。即棄膠餐具難以自然分解，還會破碎成塑膠微粒，若意外流入海洋中，將會持續威脅生態系統。面對如此驚人的塑膠垃圾量及其嚴重禍害，最有效及持續可行的方法就是從源頭減廢。今次減碳達人袁文傑就帶大家去探訪一位一直以來都大力支持「外賣走塑」的朋友，看看如何可以「食Green啲」。

自備食物盒與餐具 減碳兼賺積分換奬賞

減碳達人袁文傑，來到其中一間參與房協「萬家減碳FUN獎賞 」鑽禧社區計劃的食肆，與負責人Ken一齊鼓勵大家少用即棄外賣盒與餐具。袁文傑更親自下廚，為自備食物盒的街坊煮米線，實行「街坊出碗我出麵」。袁文傑邊煮邊分享，買外賣時可以不用即棄餐具，自備食物盒及餐具，如果每月買一次外賣，每年就可以減少3.5公斤的碳排放！明白街坊可能怕麻煩而不自備餐具，但為下一代的生活環境著想，我們一齊建立綠色生活習慣，推動可持續發展。

外賣走塑是其中一項減碳任務，掃一掃QR code，就可以在「Zero2」手機應用程式賺取積分喇！

日常自備食物盒買外賣，能有效地減少碳排放。

街坊買外賣走塑，便可賺取積分！

全港最大型屋邨減碳運動 走塑減碳贏大獎

自1948年成立以來，房協致力為香港市民創建可負擔的優質居所及宜居環境，為進一步提升大眾對「環境、社會及管治」 （ESG）的認知以及社區參與，並響應政府的減碳策略，於今年7月至12月期間舉行「萬家減碳 FUN獎賞」鑽禧社區計劃，鼓勵轄下20個屋邨的居民，從「衣、食、住、行」的生活細節入手，建立低碳及健康的生活習慣。

活動透過「Zero2」零活易手機應用程式，以數碼化科技將減碳行為量化，房協屋邨居民及房協同事只需下載「Zero2」手機應用程式，加入「香港房屋協會」社群，便可以參加「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃。在完成各種「衣、食、住、行」範疇內的減碳任務後，即可賺取積分、減碳量及淨能量。積分可用作換領於港、九、新界超過600間參與商戶和食肆的消費獎賞和禮品，以及於房協屋邨的禮品換領機換取禮品！

除此之外，在活動期內累積減碳量Top 10的參加者，將獲得豐富獎賞，包括家電用品、主題樂園住宿套票等，而累積最高減碳量的居民，更將獲得終極大獎電動車一部！

計劃雖然在7月份已經展開，但居民只要在活動結束前將7月至12月期間的水電燃氣帳單上傳，減碳量均會悉數計算，並可以獲得積分。

未裝「Zero2」零活易手機應用程式的房協屋邨居民，現在就立即下載「Zero2」零活易手機應用程式啦。

「萬家減碳FUN獎賞」的獎賞極為豐富，終極大獎更是價值超過$300,000的電動車一部。

詳情︰https://bit.ly/3Qny5KQ

*指定屋邨/屋苑包括：寶石大廈、茵怡花園(出租屋邨)、偉景花園、駿發花園、祈德尊新邨、家維邨、 乙明邨、祖堯邨、勵德邨、樂民新村、觀龍樓、觀塘花園大廈、漁光村、真善美村、 健康村、明華大廈、滿樂大廈、翠塘花園、沙頭角邨及對面海邨。

（資料由客戶提供）