「鼓動心弦　連結世界」嘉年華及音樂會　萬人參與　振奮人心

「咚咚咚咚……」澎湃的鼓聲，總是振奮人心。香港中樂團舉辦的「香港鼓樂節」踏入20周年，今屆重點節目為華懋集團呈獻「鼓動心弦 連結世界」一系列活動，將鼓樂帶到全港十八區，為疫後的香港打打氣！其中的重頭戲鼓樂嘉年華及5G 直播音樂會更於10月14日圓滿結束，當中中國非物質文化遺產鼓隊巡遊演出、「十年一展」的3.47米太平大鼓，以及香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授率領樂團及來自世界各地的鼓樂名家一同演出，吸引超過1萬名市民現場參與！



以鼓樂傳播香港故事 華懋集團組鼓隊參與嘉年華啟動禮表演

行政長官李家超當日以視像形式致辭，指是次活動是「以文塑旅」的其中一項最佳示範。香港中樂團經常獲邀到外地演出，以深厚的中國文化底蘊，傳播中國及香港故事。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（Donald）就指，集團一向支持和推動文化發展，因為他相信藝術的力量，可以振奮人心，提升生活質素。Donald當日亦有參與表演，他開心表示：「華懋鼓隊由約十多位來自不同部門的同事組成，是首支企業鼓隊，我自己亦有參與其中，更與其他同事一起上了十堂。我與大家由最初連鼓棍都不懂掌握，到最後可以一起成功演奏樂曲，完全感受到鼓樂振奮人心的力量。而且打鼓可以鍛鍊肌肉和肢體協調度，更可以增強專注力及記憶力，有不少的好處。」Donald補充，過往大家可能接觸西樂較多，而今次活動就可以認識更多中國鼓樂及傳統文化。

日本太鼓演奏家陽介Yosuke以高3.47米的「太平鼓」演出。

華懋集團組成鼓隊，在嘉年華啟動禮上演出。

5G 直播音樂會吸引超過1萬6千名市民現場參與。

文化娛樂受歡迎 吸引一家大小參與

當日活動內容相當豐富， 5G直播音樂會中，香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌就帶領樂團，與Dori（韓國)、陽介（日本）、阿札鼓諾非洲樂樂團（非洲）、阿波斯鼓樂團（烏茲別克）、Anthony Fernandes（美國）、山西絳州鼓樂藝術團（中國）及激鼓（香港）一同演出。現場觀眾更可用入場時派發的布郎鼓與鼓隊互動演奏，令現場氣氛推上高峰。而在音樂會前，市民亦可參與敲擊3.47米巨型太平鼓、欣賞來自山西、陝西、汕頭的非遺鼓隊巡遊演出，現場更有社企所設的攤位遊戲，及不同的美食攤位。現場所見不乏一家大小參與活動，其中與太太及兩位仔仔入場的林生就表示：「是次活動令大人小朋友都可以認識到更多鼓樂的文化，又有遊戲及美食，十分開心，希望以後可以有更多同類的活動舉行。」

來自山西、陝西、汕頭的非遺鼓隊巡遊演出，吸引大小朋友一起圍觀欣賞。

嘉年華設不同攤位，部分珍貴的木化石藏品於如心園展區展出，予遊人先睹為快。

除了「鼓動心弦 連結世界」系列活動吸引本地市民及遊客參與，今年年底開幕的如心園，亦備受注目。如心園園區及其設施佔地約70,000 平方呎，將是亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園。園內設有「如心園木化石體驗館」，展出多件上新世時期的木化石，並利用多媒體和互動科技，從歷史、科學、美學角度，呈現數百萬年的石化過程，寓學習於娛樂於一身。大家請密切期待開幕日期！

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重溫香港鼓樂節20周年-- 華懋集團呈獻「鼓動心弦 連結世界」5G直播音樂會

「鼓動心弦 連結世界」系列活動詳情

「如心園」簡介