香港國際美酒展2023｜11.3-11.5 業界緊貼國際美酒趨勢與商機

第十五屆香港國際美酒展（美酒展）終於在疫後重新出發， 由香港貿發局主辦的美酒展將於11月3至5日（星期五至日）在香港會議展覽中心舉行。歡迎一眾餐飲、酒店、酒吧等業界人士參與盛會，了解國際美酒最新趨勢，採購心水美酒、與大師級人馬進行交流，掌握市場動向與商機。展會首兩天為業界限定，最後一天則同時開放予公眾人士，記得把機是次機會，預先登記免費入場啦！



發掘高質新興佳釀

美酒展囊括各類環球美酒，包括葡萄酒、烈酒、中國白酒、白蘭地、啤酒、有氣葡萄酒、日本清酒、威士忌、香檳酒、伏特加、龍舌蘭酒、米酒等，將有逾500家參展商參與。不得不提傳統舊世界及新世界的優質葡萄酒。舊世界的焦點佳釀，有被《La Revue du vin de France》譽為「毫無疑問的Savennieres未來之星」、Damien Laureau採用生物動力學和有機耕作種植葡萄的2018 Les Genêts；新世界的葡萄酒則有別樹一幟的─寧夏和新疆葡萄酒，當中來自寧夏西鴿酒莊的兩款酒大有來頭，西鴿N28（霞多麗）乾白葡萄酒曾用作招待法國總統馬卡龍，而「藤上藤」乾紅葡萄酒2017則是習近平主席今年送予訪華的法國總統馬克龍的國禮。有意開拓有機葡萄酒市場的業內人士，不妨留意展內來自意大利、法國和加拿大的有機葡萄酒。

除了葡萄酒，日本的酒品如清酒、烈酒和燒酒都是展內的人氣王，其中大受港人喜愛的日本威士忌，與余市齊名，同樣來自北海道威士忌酒廠「厚岸蒸餾」所製作的厚岸威士忌，絕對值得留意。

展會特設一系列協助酒業發展的配套展區，包括：酒類教育及培訓、酒類配件、器具及服務、酒業媒體與及美酒之友， 匯聚各項美酒套配、佐酒美食和食材，讓業界人士一次過採購相關產品，相當貼心完善。

機會難逢 葡萄酒大師傳授葡萄酒商機

葡萄酒買手要注意，展會首兩天將會舉行酒類行業會議，兩場會議均由葡萄酒大師Debra Meiburg主，議題分別為11月3日進行的「綠色葡萄酒：永續發展的趨勢和解決方案」及11月4日進行的「開啟機遇：中國及亞洲葡萄酒市場」，其中第二場更邀得侍酒師大師呂楊等行業翹楚探討區内葡萄酒商機。此外，展會亦有不同的工作坊予業界人士參與，包括「『零酒稅』前後的香港酒市及未來展望」研討會，及威士忌大師班。有興趣的朋友記得mark實日子，把握與大師級大馬見面的機會。

公眾日多個精彩品酒活動

展會最後一天（11月5日）為公眾日，公眾人士可入場參與不同試酒會、品酒大師班等，推薦活動包括：「《冠園醇繪》一花園系的單一麥芽威士忌 — 格蘭冠大師班」 、著名酒評人黃詩詩主持的詩詩與你《酒勻世界今晚Chill》(品酒會) 、著名葡萄酒大師Debra Meiburg MW主持的《奧地利葡萄酒入門》品酒會；入場人士還可以在Whisky & Spirits Bar品嚐十多款威士忌及烈酒。歡迎年滿18歲或以上的公眾人士購票入場，門票正價每張200港元，亦可以99港元的特惠價，在HK01, HKTVMall, KKDay, OpenRice, PopTicket, Price.com.hk, Trip.com, Timeable, WineNow購買公眾日入場券，並會獲得Lucaris 瑰麗水晶酒杯一隻(價值110元)，數量有限，送完即止。

香港國際美酒展

供業內人士入場詳情：

日期：11月3至5日

時間：11月3日（12:00 – 20:00）；11月4日（10:30 – 20:00）

地點：香港會議展覽中心

業界登記：https://bit.ly/3FyNxxo

開放公眾入場詳情：

時間：11月5日（10:30 – 18:00）

地點：香港會議展覽中心

售價：$99 (送名貴Lucaris水晶酒杯，數量有限，送完即止)

購票：https://bit.ly/3QeGdfn

*預先登記買家可以免費入場（即場登記買家需付每位港幣100元）。

香港國際美酒展：www.hktdc.com/event/hkwinefair

（資料及相片由客戶提供）