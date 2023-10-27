煥然懿居二期收3670份表　67%屬單人申請　11月底攪珠明年3月揀樓

市建局首置上車盤煥然懿居二期、即煥然懿居第3座提供共260個單位，上月底起接受申請。經點算後，市建局共收到3,670份申請，超額13倍，當中逾六成為單人申請，其餘為家庭申請。市建局指，11月底前會進行電腦隨機排序，揀樓程序料明年3月展開。



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煥然懿居第3座以市價78折發售，260個單位售價介乎408萬元至964萬元。市建局表示，共收到3,670份申請表，據初步統計，申請表中約67%屬於一人申請，其餘約33%為家庭申請。家庭申請當中以二人家庭居多，佔約21%。此外，申請者以40歲或以下的年青人為主，佔申請總數約86%。

煥然懿居第3座單位接受申請期間，共有超過3,240名市民到訪項目的售樓處及示範單位參觀；而熱線中心則收到約490個查詢，當中超過80%與申請資格相關。

煥然懿居第3座共有3,670份申請。（資料圖片／鄧宇詩攝）

市建局指，目前正處理申請者填報的資料，完成後，將於11月底前進行電腦隨機排序，以定出所有申請者的優先次序號碼；隨後，預計於12月內開始陸續邀請申請者面見以詳細審核申請。視乎申請個案的審核進度，揀樓程序預期在明年3月展開。市建局將按優先次序邀請合資格申請者選購單位，確實日期以市建局日後公布相關的「銷售安排」資料為準。

對於單人及家庭家申請的配額，市建局回覆指，根據煥然懿居第3座的銷售安排，合資格的一人申請者可選購可供出售的一房單位，而家庭申請者可選購任何可供出售的一房至三房單位，不設配額。合資格申請者可按優先次序選購單位。

市建局又指，煥然懿居第3座設計已參考了第一和第二座的銷售經驗，當中單位戶型的分佈已早於項目的設計階段作考慮。