歡樂谷過山車意外｜全園關園帆布遮路軌　街坊形容如「死神來了」

深圳歡樂谷周五（27日）傍晚有過山車碰撞，園方稱事故造成8人受傷，有關設備停止運作。歡樂谷宣布，全園今日及明日（28及29日）關園兩天大檢查。《香港01》今午到歡樂谷觀察，門外已貼上閉園閉園通知，廣州旅客表示「順路過來八卦一下」，甚至有司機在路旁停車拍照「打卡」。



歡樂谷10月28日中午到樂園觀察，門外已被圍欄包圍，並貼上通知公布今明閉園兩日。（香港01記者攝）

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樂園門外圍欄包圍 貼閉園兩日通知

歡樂谷發生意外後，今午樂園門外已被圍欄包圍，並貼上通知公布今明閉園兩日，展開全園大檢查，已購票的遊客可通過原購票渠道全額退額，並為帶來的不便，希望顧客諒解。

現場有數名街坊路過在門外討論，嘆事故非常誇張。亦有廣州旅客表示「順路過來八卦一下」。至於在能夠目睹過山車的馬路旁，更有司機停下拍照打卡，又指昨日發生意外後，今日專程來拍照。

居民感擔心冀園方可盡快找到解決方法

路過歡樂谷的居民陳先生表示，昨日在社交媒體得知事故，擔心遊樂設施安全性。他指，遊樂場一旦欠缺維護，設備老化，便會易生意外，希望園方可盡快找到解決方法。「就好似電影死神來了，有少少擔心同驚囉。」

陳又指，歡樂谷為深圳較大型的遊樂場，萬聖節等節日會舉辦活動，因此吸引不少居民前往。「可能平時都好多人會帶小朋友玩，如果有問題對於屋企影響係比較大。」問到未來會否到歡樂谷坐過山車，他則說需視乎營運方如何處理事故。

此外，有工作人員疑似檢查事故景點，並披上紅白藍的布條。據官方介紹，涉事的過山車「雪域雄鷹」造價高達兩億元人民幣，賣點是以每小時135公里速度疾馳。

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深圳歡樂谷通報表示，事發於10月27日18時27左右，深圳歡樂谷過山車「雪域雄鷹」項目發生車輛碰撞，造成8人受傷，目前已送往醫院治療，情況平穩，均無生命危險。事發原因正在調查中，該設備已停止運營，園方將進一步對園區所有設備進行全面檢測。

有親歷者描述，當時自己已結束一輪正在下車點下車，前面一輛過山車已出發，但由於彈射動力不足，往後倒退，導致2車相撞。親歷者稱，當他回頭看時，發現前車正快速倒退，其後自己被震飛在地，後車座椅被撞歪。

根據深圳歡樂谷網頁所述，涉事的「雪域雄鷹」過山車2012年起開放運作，全長800多米，用2秒提速，最高由60米垂直跌落，時速135公里，全程約1分半鐘。歡樂谷又稱，正調查事故原因，設備已停止營運，園區會全面檢查所有設備。