長發麵家｜結業前夕人龍不絕　7年食客攜孫懷緬：難捨兒時的味道

位於深水埗、逾70年歷史的長發麵家受重建影響，將於明日（30日）結業，作為營業的最後一個星期日（29日），下午仍有數十人在狹窄的小巷排隊。有食客表示已光顧麵家六至七年，形容店內食品有種「兒時的味道」，指是較為舊式的味道，「𠵱家冇㗎喇香港，真係冇，𠵱家香港啲嘢越嚟越假，一唔係就工廠嘢囉，即係冇𠵱啲真係我哋細個食嘅味道，冇㗎喇，佢唔做都唔知去邊度食。」



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位於深水埗耀東街14號地下的「長發麵家」，自1950年初開業，由一架木頭車起家，現時由馬氏三兄弟繼承父業打理，成為區內所餘無幾的大排檔，延續馬父留下來的古法手打魚蛋、炆牛腩，還有食出懷舊味道的雲吞、古法大地魚湯底。

大牌檔所在位置，早前被食環署通知須被收回作規劃發展，檔主無奈結業，明天最後一日營業，今日舊雨新知都前來這所大排檔，記者下午3時來到仍見人龍不斷，檔內幾張枱都坐滿食客。

陳女士光顧長發麵家已有六、七年，今日特意帶同未曾來過的外孫前來。她表示，店內的食品有種「兒時的味道」，指是較為舊式的味道，湯底是由骨熬製，而非味精或「一滴香」等調味，「𠵱家冇㗎喇香港，真係冇，𠵱家香港啲嘢越嚟越假，一唔係就工廠嘢囉，啫係冇𠵱啲真係我哋細個食嘅味道，冇㗎喇，佢唔做都唔知去邊度食。」她又表示，明日最後一日營業，可能亦會再來光顧最後一次。

由大埔前來的王先生今日則是第一次光顧長發麵家，他指聽過不少朋友介紹，又看過Youtube推介影片，所以趁結業前來試一次。對於香港越來越多老舖結業，他感到十分可惜，「都係香港嘅文之一啦大排檔，但慢慢就一間一間倒閉，好多牌照又唔發出嚟。」他續指愈來愈多老店結業，希望可以「食得一間得一間」，會發掘不同地道美食。

曾女士由荃灣前來捧場，她認為長發的食物較其他麵店好食，尤其是魚蛋特別滑。對於長發即將結業，她又指香港大排檔每一間結業便少一間，感到十分可惜。

▼7月4日 專訪長發麵家▼

