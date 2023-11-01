學聯會址風波｜捲業權官司　會址遭撬鎖及毀CCTV　警暫列求警協助

香港專上學生聯會（學聯）位於旺角的會址，近日遭撬鎖和毁壞閉路電視裝置。翻查資料，立法會議員馬逢國等今年7月委託另一立法會議員謝偉俊律師行，入稟區域法院，要求學聯交還會址的鎖匙及管有權，案件仍在審訊。



學聯代表會主席賴卓賢表示，自官司開展後，學聯經常受到滋擾，例如有人在單位外張貼通告等要求他們遷出，署名單位與謝偉俊律師行有關聯，今次行動更變本加厲，在訴訟未有結果前，有人涉刑毀及非法闖入單位，直言做法並不合理。他們曾去信謝偉俊律師行，要求停止相關行為不果。《香港01》曾向謝偉俊查詢，謝僅回覆稱「不在港，休假期間」。



學聯位於威特商業大廈會址，門外紅色鐵閘完好無缺，大門兩邊貼了簡體字通告。（廖雁雄攝）

學聯昨日發聲明，稱近日發現數名不知名男子自稱「學聯及學生活動基金有限公司」代表，曾以暴力方式企圖進入學聯的兩個單位，分別位於旺角的威特商業大廈9樓及金輪大廈8樓A室，並涉嫌刑事毁壞該會的閉路電視裝置。

學聯設基金公司託管物業及管理資金

「學聯及學生活動基金有限公司」前稱為「香港學聯旅遊部有限公司」，為上述兩個單位的業主，分別於三、四十年前，以信託方式將單位交託予學聯。註冊信託文件提及「若無學聯的書面同意，業主不能出售或轉讓或處置該物業」 。

現任學聯代表會主席賴卓賢表示，學聯早年成立基金公司，目的是支援學聯的社團運作，例如1990年代初將轄下機構「學聯旅遊部」出售，部分資金撥予基金公司協助管理及撥款經費。另外，由於註冊社團沒有獨立法人的地位，不能持有物業單位，所以學聯以基金公司名義持有。

馬逢國等親建制董事 去年舉行閉門會議 踢走學聯代表

該基金公司董事原由6名「學聯旅遊」代表，包括立法會議員馬逢國等，以及6名由學聯委任的學生或社會人士擔任。不過，賴卓賢表示，去年「學聯旅遊」代表的董事，擅自舉行閉門董事局會議，在拒絕讓學聯代表進場之下，通過修改基金公司的章程，令學聯不能再委任董事。

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學聯今年7月被入稟還會址 此後屢遭滋擾

「學聯及學生活動基金有限公司」目前的公司董事為旅遊業議會前主席侯叔祺、古瑞森、李乃堯、甘志強、馬逢國及梁柏頌。基金公司今年7月委託謝偉俊律師行入稟區域法院，要求頒令學聯披露帳目、交還會址的鎖匙及管有權，案件仍在審訊，司法機關網頁尚未公布聆訊日期。同時，原告成功向法庭申請禁制令凍結基金約200萬元的款項。賴卓賢稱，禁制令只是涉及基金公司託管的款項，不涉及其他學聯其他財產。

賴卓賢指，自訴訟開展後，學聯經常受到滋擾，例如有人在單位外張貼通告或官司報道等，要求他們遷出，署名單位是「學聯及學生活動基金有限公司」，而目前基金公司的地址是謝偉俊律師行。學聯曾去信謝偉俊律師行，要求停止相關行為，但未獲回覆。他表示，今次滋擾行動更變本加厲，在訴訟未有結果前，有自稱基金公司的人涉刑毀及非法闖入單位，直言做法並不合理。他稱，學聯已就事件報警，並引述警方稱已立案處理，重申學聯正諮詢法律意見，不排除採取法律行動。

警方回覆稱，經初步調查，案件暫列「求警協助」及交由旺角警區刑事部跟進，暫未有人被捕。

馬逢國：正身處上海 不了解事件

《香港01》曾向議員謝偉俊查詢，謝僅回覆稱「不在港，休假期間」；另亦向馬逢國查詢，他稱正身處上海，重申不了解事件，已委託律師及其他董事處理，強調無參與具體操作。

學聯自2015年爆發退聯潮，令院校學生會成員減至三間。圖攝於2018年。（資料圖片）

退聯潮後學聯僅餘三間學生會成員 由嶺大代表維持運作

學聯為大專學生組織，於1958年5月成立，推動學生參與全港性的活動，及增加對社會的意識，不過，自雨傘運動後，學聯爆出「退聯潮」，學生會成員院校僅餘三間，包括中文大學、嶺南大學和樹仁大學。賴卓賢表示，由於中大學生會不被校方承認、樹仁學生會「斷莊」，兩校的學生會均難派代表參與學聯，現時由嶺大的學生會成員代表維持運作。

翻查學聯的社交專頁平台，自2019年後已幾乎無再發帖文，他指，近年社會風氣不容許學生組織高調參與社會運動，不過強調仍保持正常的運作。他否認董事侯叔祺所指從事「反中亂港」的活動，只是繼續聯繫各院校學生會，有需要時會提供支援，內部仍然會每月舉行會議處理會務。