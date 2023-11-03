數碼港不懈二十年︰拓闊數碼娛樂 帶領香港走入Web3時代
數碼港作為香港數碼科技旗艦，20年來積極推動數碼娛樂產業多元發展。來到2023年，除了企業紛紛數碼轉型，Web3亦已隨著區塊鏈遊戲、元宇宙及藝術科技等，走進大眾生活，令數碼娛樂產業百花齊放，用戶體驗會更趨豐富。
數碼港建構全港最大Web3 社群
過去廿載，數碼港致力推動香港的金融科技、智慧生活和數碼娛樂三大集群的發展，並孕育了不少「獨角獸」初創企業如 Animoca Brands。經過二十年的努力，數碼港現已匯聚超過2,000間初創企業和科技公司，其中與Web3相關的企業和初創已經超過210間，涵蓋了區塊鏈技術解決方案企業、數字娛樂、金融科技等多個領域。
數碼港大力推動 數碼娛樂產業急速擴張
遊戲、娛樂，最容易走入人群。其中在數碼娛樂行業處於領先地位的Web3公司Animoca Brands 與子公司The Sandbox以數碼港為基地，創造出多元化及開放式元宇宙和各種嶄新遊戲體驗，以配合新一代用家對元宇宙持續增長的興趣和認識。The Sandbox 現已與 400 多個合作單位建立了夥伴關係，構建了一個開放的平台，為每個人提供遊戲體驗並且能夠擁有、創造和獲利。其「邊玩邊賺」（Play to Earn）模式讓玩家真正擁有他們在遊戲中收集到的所有物品的所有權，可以進行交易、轉移和轉售給他人。
傳統企業 走向虛擬 面向用家
不少大型企業，例如恆生銀行，近期都進駐元宇宙，為新、舊客戶打造創新的品牌體驗，虛擬人物當宣傳大使更成為新常態。在數碼港培育的初創企業中，Gusto Collective品牌科技企業所創造的全港首位「數字人類藝術家」MonoC便是其中之一，過往亦屢次出現於由數碼港主辦的年度數碼娛樂盛事「數碼娛樂領袖論壇」，與會場嘉賓及觀眾會面互動。
Gusto Collective香港管理合伙人和品牌科技負責人張永隆認為，隨著各大品牌紛紛走向「科技化」，科技與藝術及商業融合，藝術品不僅僅由單一藝術家控制，而是讓大眾市民都有機會參與，「co-creation」已成為未來數碼時尚的主流。
數碼港是近年娛樂產業急速擴張的主要驅動力，張永隆憶起自己當初在數碼港初創起步後被收購的過程，他形容數碼港就像是自己的創業導師，引領公司起步，從零開始逐步邁向0.1，才有了往後的發展。
同樣參加數碼港培育計劃的Moonland Metaverse執行長陳欣寧亦表示：「元宇宙作為一個具有巨大潛力的新興市場，吸引了許多年輕用戶參與和品牌進駐。品牌在這個虛擬世界中以更具吸引力和互動性的方式呈現，與傳統的網頁相比，元宇宙提供了更多元化的媒體形式，讓使用者更願意花時間在元宇宙中探索和了解品牌。」
Web3 風潮勢如破竹，成為未來網絡代名詞。數碼港會繼續配合特區政府發展方針，推動 Web3 生態圈發展，包括推出人才培訓課程和舉辦不同主題活動，提高業界及社會對相關技術的關注，帶領香港進入下一個新時代。
「創新廿載 睿變未來」
數碼港一直站在改變香港數碼風景的最前線，以「睿智」解決問題，亦提倡結合科技，推動智慧生活、智慧城市的發展，透過智慧改變我們未來的生活，帶領香港更進一步。作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，數碼港與各持份者和合作夥伴建立緊密聯繫，引領社會數碼轉型的步伐，為初創企業和創科行業開闢更光明的前景，邁向下一個光輝璀璨的20年。
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（資料及照片由客戶提供）