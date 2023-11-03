數碼港不懈二十年︰拓闊數碼娛樂　帶領香港走入Web3時代

數碼港作為香港數碼科技旗艦，20年來積極推動數碼娛樂產業多元發展。來到2023年，除了企業紛紛數碼轉型，Web3亦已隨著區塊鏈遊戲、元宇宙及藝術科技等，走進大眾生活，令數碼娛樂產業百花齊放，用戶體驗會更趨豐富。



數碼港建構全港最大Web3 社群

過去廿載，數碼港致力推動香港的金融科技、智慧生活和數碼娛樂三大集群的發展，並孕育了不少「獨角獸」初創企業如 Animoca Brands。經過二十年的努力，數碼港現已匯聚超過2,000間初創企業和科技公司，其中與Web3相關的企業和初創已經超過210間，涵蓋了區塊鏈技術解決方案企業、數字娛樂、金融科技等多個領域。

隨Web3的急速發展，數碼港今年1月成立「數碼港Web3基地」，專注以三大策略支柱推動 Web3 生態圈發展，包括培育人才、推動產業發展以及提升公眾對 Web3 行業的認知。 數碼港的 Web3 Living Lab (Web3 生活體驗館) 亦於今年 8 月底正式開幕。

數碼港大力推動 數碼娛樂產業急速擴張

遊戲、娛樂，最容易走入人群。其中在數碼娛樂行業處於領先地位的Web3公司Animoca Brands 與子公司The Sandbox以數碼港為基地，創造出多元化及開放式元宇宙和各種嶄新遊戲體驗，以配合新一代用家對元宇宙持續增長的興趣和認識。The Sandbox 現已與 400 多個合作單位建立了夥伴關係，構建了一個開放的平台，為每個人提供遊戲體驗並且能夠擁有、創造和獲利。其「邊玩邊賺」（Play to Earn）模式讓玩家真正擁有他們在遊戲中收集到的所有物品的所有權，可以進行交易、轉移和轉售給他人。

The Sandbox資深玩家Fenris認為：「以前遊戲結束後，遊戲中的資產和裝備便會消失。但現在我擁有虛擬錢包，可以不斷獲得新的資產和裝備，在不同的虛擬世界中遊走。同時，隨著越來越多的品牌進入元宇宙，虛擬和現實相互聯通，這讓我感到更加有趣，也更加投入遊戲。」

傳統企業 走向虛擬 面向用家

不少大型企業，例如恆生銀行，近期都進駐元宇宙，為新、舊客戶打造創新的品牌體驗，虛擬人物當宣傳大使更成為新常態。在數碼港培育的初創企業中，Gusto Collective品牌科技企業所創造的全港首位「數字人類藝術家」MonoC便是其中之一，過往亦屢次出現於由數碼港主辦的年度數碼娛樂盛事「數碼娛樂領袖論壇」，與會場嘉賓及觀眾會面互動。

Gusto Collective香港管理合伙人和品牌科技負責人張永隆認為，隨著各大品牌紛紛走向「科技化」，科技與藝術及商業融合，藝術品不僅僅由單一藝術家控制，而是讓大眾市民都有機會參與，「co-creation」已成為未來數碼時尚的主流。

數碼港是近年娛樂產業急速擴張的主要驅動力，張永隆憶起自己當初在數碼港初創起步後被收購的過程，他形容數碼港就像是自己的創業導師，引領公司起步，從零開始逐步邁向0.1，才有了往後的發展。

「數碼港猶如一位導師，在各個知識層面都熱心幫助我。例如在有需要的時候提供必要的資源，遇到問題時，有專業人士為你解答，並作出指導。數碼港在過去不僅孕育了許多初創企業，也形成了蓬勃的香港創新科技生態系統。」

同樣參加數碼港培育計劃的Moonland Metaverse執行長陳欣寧亦表示：「元宇宙作為一個具有巨大潛力的新興市場，吸引了許多年輕用戶參與和品牌進駐。品牌在這個虛擬世界中以更具吸引力和互動性的方式呈現，與傳統的網頁相比，元宇宙提供了更多元化的媒體形式，讓使用者更願意花時間在元宇宙中探索和了解品牌。」

對於數碼港的 Web3社群，陳欣寧認為數碼港不僅提供財務資助和專業咨詢，還通過強大的企業及投資者網絡為初創企業拓展市場和尋找海內外的合作伙伴，有利初創企業迅速擴大業務。

Web3 風潮勢如破竹，成為未來網絡代名詞。數碼港會繼續配合特區政府發展方針，推動 Web3 生態圈發展，包括推出人才培訓課程和舉辦不同主題活動，提高業界及社會對相關技術的關注，帶領香港進入下一個新時代。

「創新廿載 睿變未來」

數碼港一直站在改變香港數碼風景的最前線，以「睿智」解決問題，亦提倡結合科技，推動智慧生活、智慧城市的發展，透過智慧改變我們未來的生活，帶領香港更進一步。作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，數碼港與各持份者和合作夥伴建立緊密聯繫，引領社會數碼轉型的步伐，為初創企業和創科行業開闢更光明的前景，邁向下一個光輝璀璨的20年。

了解數碼港20載：https://a20.cyberport.hk/zh-hk/

（資料及照片由客戶提供）