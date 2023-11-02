江湖人物李泰龍被殺　「紋身忠」被爆樽留疤涉策劃復仇　否認謀殺

江湖人物李泰龍2009年在尖沙咀一酒店外被伏擊，先被七人車撞倒，繼而被3名刀手下車追斬致死。12年後，疑策劃事件的男子，在律師陪同下到警署自首，他即被控以謀殺罪名，但否認指控，案件今(2日)在高等法院開審。主控官在開案陳詞透露，被告綽號「紋身忠」，與李屬兩個不同幫派的高層人物。兩人早在案發前3年曾在酒吧碰頭，兩幫派的人發生打鬥，李曾向被告「爆樽」，令其臉及頸留下疤痕，被告因而展開復仇計劃。主控官指，被告案中沒有動手，更有離境紀錄。但控方指，被告當時身在現場確保計劃執行。



被告與死者均是黑幫高層

被告梁國忠，54歲。被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

被告梁國忠否認謀殺李泰龍，案件在高等院開審。

主控官在開案陳詞透露，被告案發時屬黑社會「和勝和」的高層人物，花名「紋身忠」，活躍於大角咀；死者李泰龍則是「新義安」的高層人物，活躍於尖沙咀。

李在2006年打鬥事件中曾向被告爆樽

兩人早在2006年7月23日已曾碰面，當時李和手下文沛盈等在尖沙咀一酒吧消遺，被告等人亦身處同一酒吧。期間，文和他人有爭執並被襲，最終發展成兩個幫派成員打鬥。期間，李曾拿起威士忌酒瓶向被告「爆樽」，被告的頭和頸受傷流血。

被告頭頸從此留下疤痕

被告留醫兩天後出院，他雖然康復，但自此臉和頸留有疤痕。李在該次打鬥事件後，亦開始增加人手保護自己。李曾因打鬥事件被控襲擊，經審訊後被裁定罪名不成立。控方指，被告因此展開其復仇計劃。

曾把風男子將以特赦證人身份作供

控方稱他們會在審訊時傳召一名特赦證人林家俊作供。林案發時屬「和勝和」成員，其大佬為「五筒」。他於大角咀一賭檔負責「睇水」，該賭檔有三名老闆，分別為被告、被告的「大佬」「傻佬庭」和「貓仔」。

案發當天有12人參與

2009年8月4日凌晨，林收到「五筒」電話，會合其他幫會成員「江仔」等人，「江仔」負責開車載他們到大角咀樂群街公園，當時被告、「貓仔」、「五筒」和「波仔」等八人在場，另一部七人車和本田私家車亦停泊在該處。連同林等加入，合共12人在場。

指示稱不要斬頭頸及大動脈

期間，林聽到「貓仔」指示說：「唔好斬頭，唔好斬頸，唔好斬大動脈。」「五筒」和另一在場的「蘇啟」點頭；被告則指示：「唔好斬啲重要部位。」林當時才從「五筒」口中得知，該計劃是要斬李，林則負責「睇水」。

死者李泰龍在九龍香格里拉酒店外遇襲身亡。(資料圖片)

被告收電話後指示眾人出發

約兩小時後，被告收到電話，並向眾人表示：「行啦。」眾人分別登上三部車，先前往尖東等候。林所坐的私家車其後再駛至香格里拉酒店附近，林負責把風。

李與兩女到酒店時遇襲

同時，李泰龍開車接載文和兩名女子，並在凌晨約4時許到達尖沙咀香格里拉酒店。眾人在酒店外下車，「貓仔」駕駛七人車高速撞向李，李被撞至數米遠。戴口罩和帽的「五筒」、「蘇啟」和「波仔」即從七人車下車，持刀斬已躺在地上的李。

被告所坐的本田私家車駛至，其中兩人下車，目擊下手過程。行兇後，他們返回各自的座駕，離開現場。李被送院後不治，死因為多處受傷。

被告案發時乘大飛往返中港兩地

被告事後被通緝，他於2021年1月在律師陪同下到警署自首，隨即被捕。控方指，根據出入境記錄，被告於2009年8月1日，即案發前已經落馬洲離港，但控方指該不在場證據屬虛假，被告之後乘坐「大飛」返港，案發後以同樣方式回到內地，最終亦是乘坐「大飛」返港自首。他自落馬洲離港至自首，都沒有其入境的記錄。

控方又指，被告雖沒有親手行兇，但屬案中主腦，當時身處現場，是要確保計劃執行。

案件編號：HCCC252/2020