國際交通聯會第22屆亞太區年會圓滿結束　匯聚業界領袖共謀良策

國際交通聯會（UITP）第22屆亞太區年會在香港成功舉行，該盛事由港鐵公司主辦，主題為「亞洲轉型：智慧公共交通」。年會已於2023年11月1日至3日順利舉行，為期三天的區域性活動匯聚了來自10多個亞太地區的250多位UITP成員和業界專家，包括公共交通政府機構、政策制定者、交通供應和服務運營商以及研究機構，共同探討智慧公共交通的發展策略。



運輸及物流局局長林世雄先生(中) 、港鐵公司主席歐陽伯權博士 (左四) 、港鐵公司行政總裁金澤培博士(右四)、運輸署署長李頌恩女士(左三)、港鐵公司全球營運標準研究院主席兼UITP城市鐵路委員會主席劉天成先生(左一)等嘉賓為年會揭幕。

在2023年11月2 日舉行的開幕典禮上，港鐵公司主席歐陽伯權博士表示，港鐵將通過尖端創新和科技計劃，履行其「推動城市前行」的承諾。未來十年，港鐵將投資超過千億港元興建新的鐵路項目，並加大科技應用，推進智慧公共交通的轉型。歐陽伯權博士指出：「港鐵致力於提升本地鐵路網絡，打造無縫連接香港與其他大灣區城市之間高效交通網絡。我們亦加大投資創新科技，加快採用科技和數碼技術，包括在車務數據中心利用人工智能、機器學習、機械人和自動化應用程式等技術，提升鐵路的營運服務和維修能力，確保安全、可靠、高效和可持續性的服務。」

港鐵公司行政總裁金澤培博士(左二)、運輸署署長李頌恩女士(左三)及UITP亞太分區主席兼新加坡陸路交通管理局副首席執行官葉永樂先生(右三)等嘉賓主持名為「城市交通的未來：邁向可持續、互聯和共融城市」的演講環節。

相隔九年 重臨香港

這次實體年會是因疫情中斷四年後首次復辦，亦是相隔九年香港再次成為該區域性盛事的主辦城市。運輸及物流局局長林世雄先生在開幕式上表示，隨著港珠澳大橋和高鐵香港段等跨境交通基建的落成，香港與大灣區其他城市之間的聯繫大大提升，實現了大灣區「1小時生活圈」的願景。林局長指出，未來港深西部鐵路將連接香港洪水橋／厦村新發展區至前海，加強香港北部都會區與廣深科技創新走廊的銜接。他展望未來，將繼續透過推動基建發展來促進兩地的合作，進一步發揮合作潛力。

港鐵公司行政總裁金澤培博士表示，在港鐵最新的「變 • 造未來」策略下，公司採納更多創新措施和技術應用，為業務及環境、社會和企業管治(ESG)目標鋪設未來之路。

年會期間，港鐵公司行政總裁金澤培博士表示，在港鐵最新的「變 • 造未來」策略下，公司採納更多創新措施和技術應用，為業務及環境、社會和企業管治(ESG)目標鋪設未來之路。此外，面對人才短缺的問題，港鐵亦開闢了多種招聘途徑，包括推出港鐵流動招聘巴士及員工推薦計劃，並以科技應用及長期兼職崗位改良工作模式，從多方面吸納及挽留人才，以促進公司和所服務社區的長期可持續發展。面對世紀疫情和氣候變化等各種危機，金博士亦提及公共交通服務必須在技術運作和財務實力兩方面表現出強靱的抗跌力。運輸署署長李頌恩女士表示同意並表示︰「為應對各種緊急情況，香港政府設24小時應變中心，緊密監察實時狀況，並與各交通服務供應商通力合作，以適時安排恢復交通服務，並持續向市民發放最新交通消息。」

(資料及相片由客戶提供)