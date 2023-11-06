張竹君獲樹仁大學頒授榮譽博士學位　11.27與名醫林順潮同台領受

香港樹仁大學將於本月27日舉行第49屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及立法會議員、眼科名醫林順潮，同獲頒授榮譽社會科學博士。



香港樹仁大學將於11月27日舉行第49屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式。（資料圖片）

香港樹仁大學將於本月27日舉行第49屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，將向1,099位本科生和研究生頒授學位，當中406名來自社會科學院、402名來自文學院，以及291名來自商學院；並會向張竹君及林順潮頒授榮譽社會科學博士。

衞生署傳染病處主任張竹君過去三年頻繁主持430疫情記者會，最高紀錄曾連續72日風雨不改主持記者會。（資料圖片/梁鵬威攝）

自2020年1月新冠肺炎第一波起，港人經歷五波疫情，每日下午4時半的「430疫情記者會」可說是陪伴市民渡過疫下生活的標誌之一。張竹君過去三年頻繁主持430疫情記者會，最高紀錄曾連續72日風雨不改主持記者會，市民對她的名字早不陌生。

樹仁大學表示，她在衞生署服務逾20年，新冠爆發初期也曾與同僚親赴武漢了解相關病例、防疫措施及臨床處理；而在新冠疫情前，她亦曾協助處理2013年中東呼吸綜合症、2008年腸病毒、2005年四川豬鏈球菌，以及2003年沙士。

▼10月11日 政府將購新一代XBB新冠疫苗▼



+ 5

眼科醫生、選委界立法會議員及全國人大代表林順潮同獲榮譽社會科學博士學位，他創辦並擔任主編的《亞太眼科雜誌》在2023年的眼科權威雜誌國際排名為亞太第一、世界第七。他亦是全球首創使用虹膜周邊激光手術及角膜穿刺術治療急性青光眼的眼科醫生，並曾任亞太眼科學會和亞太視網膜黃斑病學會會長。

除卻行醫，林順潮在1999年成立光明行動護眼基金，致力提高本港巿民的護眼知識並為有需要人士免費驗眼及施行手術。至2006年，他成立亮睛工程慈善基金，向內地基層醫院捐贈眼科儀器和提供手術培訓。他在深圳開辦的眼科醫院在2013年為被挖去雙眼的山西男童郭斌免費植入義眼。