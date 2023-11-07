ShopBack雙11回贈日│$1111現金回贈　馬爾代夫住宿連機票等你賺

一年一度的雙11即將來臨，相信愛網購的你已經儲足彈藥，準備出手搶購自己的心頭好。為了讓大家買得更盡興，ShopBack網購現金回贈平台由即日至11月11日，將聯同Apple、iHerb、Nike、Foodpanda和Deliveroo等知名品牌增加現金回贈比率，完成指定任務後，用戶更有機會贏取最高$1111現金回贈，以及雙人馬爾代夫住宿及機票！不想錯過各大優惠，就請即看下文了解詳情！



經ShopBack網購 即享無上限現金回贈！

使用ShopBack的程序十分簡單，只要成功註冊帳戶後，透過ShopBack到訪商店，如常購物及付款，即賺現金回贈。

雙11大日子 ShopBack幫你買住慳

雙11作為大家血拼的大日子，ShopBack當然不會讓大家「蝕住買」！由即日至11月11日，ShopBack將會推出限時快閃升級的現金回贈，只要經ShopBack於Apple、Nike、Foodpanda、Deliveroo、iHerb、Dyson和Uniqlo等大牌子進行網購，即享有更高的現金回贈優惠！其中雙11當日更是「全年最大現金回贈日」，不同時段有各種不同優惠，絕對是買越多就慳越多，大家記得留意！

• Apple.com 購物高達4% 現金回贈 (平時只有1% 現金回贈)，只限11月10日！11月11日上午12:00至1:59更提高到高達8% 現金回贈！

• Nike購物高達13% 現金回贈 (平時只有5% 現金回贈)，只限11月1、9和10日！11月11日上午12:00至1:59更提高到15% 現金回贈！

• iHerb購物高達20% 現金回贈 (平時只有2.5% 現金回贈)，只限11月9日！11月11日上午12:00至1:59，新客戶更享有高達50% 現金回贈，現有客戶亦提高至25%。

• 新客戶於Deliveroo下單外賣高達100% 現金回贈(平時只有1.5% 現金回贈)，現有客戶則可獲得$25現金券，只限11月11日下午12:00至1:59！

• 新客戶於Foodpanda下單外賣高達100% 現金回贈 (平時只有0.5% 現金回贈)，只限11月11日下午6:00至7:59！

• Dyson購物高達15% 現金回贈 (平時只有2% 現金回贈)，只限11月11日！

• Uniqlo購物高達11% 現金回贈 (平時只有2% 現金回贈)，只限11月10日！11月11日晚上10:00至11:59新客戶更享有高達50% 現金回贈，現有客戶亦提高至15%。

•Elecboy購物高達11% 現金回贈，只限11月11至15日，以及11月20至27日。於11月11至15日經ShopBack註冊成為電器幫會員，額外再賺$111折扣碼；於11月20至27日更可以優惠碼 「SHOPBACK50」獲得$800-$50折扣。

•屈臣氏購物高達15% 現金回贈(平時只有4% 現金回贈)，只限11月11日下午12:00至1:59，名額先到先得！

•新客戶於淘寶購物高達50% 現金回贈(平時只有10% 現金回贈) ，只限11月10至11日早上12:00至下午11:59！

ShopBack限時快閃升級優惠（購物篇）：

ShopBack限時快閃升級優惠（旅遊篇）：

ShopBack雙11「全年最大現金回贈日」優惠及時段：

此外，只要新用戶於11月11日上午12:00至下午11:59內完成一張訂單（Survey Wall除外），即有機會獲得最高$1,111現金獎賞，詳情請按此了解。

如果近期有旅遊計劃的你，更加要留意清楚！全因由即日起至12月31日，只要透過ShopBack於Agoda、Trip.com、Expedia、Klook和Booking.com消費至少$3,000，即可參加「奢華度假體驗挑戰」，有機會贏取7天6夜的雙人馬爾代夫機票連住宿！詳情請按此了解。

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