增值技能勇於求變　開創職涯新可能

正所謂學海無涯，只要有心向前邁進，不論年齡和職涯背景都可以透過學習新技能，開展新職途。三位僱員再培訓局（ERB）畢業學員，各有著其進修增值的目標，包括希望以身作則激勵兒子的韓宗博、因家庭變故而需肩負生計的詹紅霞，以及為覓更好發展機會的曾昭泳，他們孜孜不倦的學習態度，用行動詮釋了「學海無涯」的意義。



激勵兒子重投社會 工程師毅然轉行成廚師

韓宗博透過技能培訓成功轉型為廚師，他認為機會往往就在身邊，最重要是要有勇氣嘗試和把握機會。

中年人士一般於職場累積了一定經驗，無論是選擇於既有專業範疇提升技能，又或轉換跑道開拓新職涯，均可透過修讀職業培訓課程，向前奮進。「後50」（50歲或以上人士）韓宗博便是其中一位。原本任職工程師的他，為激勵宅在家沉迷打機的兒子重投社會，他毅然辭去工作，於2012年報讀ERB「初級中式烹調師基礎證書」課程，希望以身作則鼓勵兒子重拾人生目標。

「我本身喜歡下廚，但沒有接受過正統訓練。ERB課程讓我學習專業技能和知識，包括中式烹調技巧、食品安全和衞生、營養學，職安健等，是一個理想的入行跳板。」皇天不負有心人，這位慈父不但透過身教令兒子醒覺，同時亦開創自「煮」事業路，開設食品工場。「機會要靠自己把握，不要因年齡侷限自己，只要調節好心態，找到目標，把握進修和工作機會，就可以重拾拼勁，再次出發，一展所長。」

宗博（右）積極推廣中華廚藝，希望鼓勵更多年輕人加入中廚行列，將中廚文化傳承下去。

活到老、學到老，宗博閒時喜歡研發新菜式，並參加不同的國際烹飪比賽，藉以提升技藝。他亦不時帶領新一代年輕廚師代表香港出外比賽，「中菜廚師現正面對青黃不接的問題，我希望透過弘揚中華飲食文化做到薪火相傳，提升中廚的專業地位。」

家庭主婦重投職場 成「終身學習」好榜樣

投身美容界逾十年的詹紅霞表示，能夠把自己的專業技術幫助客人變漂亮，就是她工作的最大滿足感。

本身為家庭主婦的詹紅霞，曾因家庭變故要一日做三份兼職工作維持一家生計。後來她決心學習專業技能另謀出路，於2013年報讀了ERB「初級美容師基礎證書」課程，畢業後成功入職美容院，擔任兼職美容師，逐步建立人脈和客戶網絡。「ERB課程為我提供了一個起步的機會，為事業發展鋪路。美容是個人化服務，不同客人有不同要求，課程設有個人素養訓練，教導我們如何處理客戶人際關係，十分實用。而ERB課程導師均是經驗豐富的業內人士，有助我們了解行業的最新發展，她們亦經常分享個人經驗，我要特別感謝她們。」

紅霞（右）表示在進修期間遇上了不少良師益友，擴闊了社交圈子，對工作有很大的幫助。

在過去十年間，紅霞持續進修，修讀了20個ERB技能提升及通用技能課程，成為「終身學習」的好榜樣，更曾獲頒「ERB 優異學員獎」和「尤德爵士紀念基金—在職人士自我增值獎」。她分享：「我透過技能培訓學習新技能，自力更生，亦重拾自信心。」紅霞深信知識可以改變命運，所以她會繼續學習新知識，計劃修讀中醫美容保健，將所學應用於工作上。

作為過來人，紅霞特別鼓勵女性學習多元技能，為自己創造機會：「我身邊都有不少婦女朋友從事兼職工作，婦女外出工作除了可改善家庭收入外，掌握技能後有能力貢獻社會，又可以結識朋友，心境變得更開朗！」

洞悉行業前景 行政人員變身專業電工

曾昭泳認為ERB課程給予他一個重新開始的機會，亦推動自己繼續進步。

另一位ERB畢業學員曾昭泳，中學畢業後從事物流業行政工作逾九年，後來想尋找更多發展機會，遂轉投汽車維修業相關工作。他憶述：「當時師傅分享說將來是電動車的世界，鼓勵我進修考取電牌。疫情期間，我曾兼職裝修工作，了解到電工是一個重要崗位並非常專業，令我更下定決心投身機電行業。」

昭泳於去年完成ERB「電氣佈線工（中級工藝測試）基礎證書」課程，迎來事業上的轉捩點。目前，他在一間物業維修公司擔任屋宇裝備技工，負責屋苑的維修及保養工作，「最難忘是入職後首次把鎢絲燈改裝LED光管，其實這工序在修讀課程期間已反覆練習了很多次，平時只需十多分鐘就能完成。但當在真實的工作環境中，摸黑改裝又是另一回事。這經歷讓我感受到成為專業電工需要累積更多實戰經驗，活學活用。」

昭泳認為追求事業發展不要因年齡和過去經歷侷限自己，只要肯學肯試，有心就能做得到。

進修為昭泳開拓事業發展新機會，他矢言：「現在我的人生好像充了電，整個人都變得積極。接下來我會以考取大工和熱水爐WH牌為短期目標，累積更多工作經驗和再進修，希望再考取電工A牌。」他以自身的經歷勉勵同路人自我增值：「轉職前要明確知道自己的方向和目標，學習相關專業知識，以提升職場競爭力。」

ERB一直支援市民增值技能，現時提供約700項培訓課程，涵蓋28個行業的技能訓練及跨行業適用的通用技能範疇，詳情可瀏覽ERB網站：www.erb.org。

https://course.erb.org

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