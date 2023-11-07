11.12殘疾人士免費乘搭車船日　城巴港鐵提供照顧者同享優惠

下周日（12日）為「2023年國際復康日」，港鐵和城巴先後宣布，持有「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及其一名照顧者，在該日可免費乘搭港鐵主要路線或城巴所有路線。



城巴今日（7日）表示，響應2023年國際復康日，出示「殘疾人士登記證」，或使用註有「殘疾人士身份」個人八達通的乘客，可於本月12日（下周日）與一名同行照顧者免費乘搭城巴所有路線（出租及僱員巴士服務除外）。透過支持「國際復康日-殘疾人士免費搭車船日」，希望進一步推廣無障礙乘車理念，幫助殘疾人士融入社會。

城巴表示，一直重視傷健人士的乘車需要，多年來積極提升車廂無障礙設施，包括優先座、連性扶手，及為視障人士而設的點字告示牌，全線低地台巴士裝有固定斜板及輸泊位，部份巴士更可容兩部輪椅。

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港鐵昨日（6日）已宣布，下周日（12日）的「殘疾人士免費乘搭車船日」，持有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及其一位照顧者於當天可享有免費乘搭港鐵優惠。惟優惠不適用於東鐵線頭等及高鐵。

須注意是註有「殘疾人士身分」的個人八達通乘客，乘搭港鐵、輕鐵或港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費；至於單程車票的乘客，亦可前往各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台或聯絡車站職員，出示「殘疾人士登記證」並說明目的地，以索取當日有效的單程車票。

凡持有「殘疾人士登記證」及「殘疾人士身分」的個人八達通的合資格乘客，可在任何客務中心或資訊台為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票乙張。

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港鐵表示，近年致力應用科技，輔助長者及有特別需要乘客無障礙出行，去年底推出「關愛共乘」手機應用程式。港鐵公司常務總監–香港客運服務楊美珍表示，該手機應用程式近日提升功能，積極運用科技為不同需要人士帶來更無縫、個人化，及貼心到位的出行體驗。