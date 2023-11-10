都大│青春就是要海外交流開眼界！即睇「大學生帶文迪一日遊」

不少DSE的學生都會憧憬大學生的生活，除了大學生活必做5件事，包括玩Ocamp、上莊、拍拖、讀書及做兼職之外，原來現在的大學生到海外交流，同樣是「大學不做會後悔的事」之一！經常進行街訪了解時下年青人心態的YouTuber文迪早前就跟3位香港都會大學的學生去玩一日，發現他們分別都去了3個不同海外地方交流，話「衝出香港，擴闊國際視野」才夠Firm！



日本長崎大學交流 凱茵：「溝通技巧大大提升！」

凱茵特別帶文迪到日式Café，重溫自己在日本長琦大學交流的開心回憶。

第一站，由修讀數碼商業榮譽工商管理學士課程的凱茵帶文迪到日式Café大歎日本飲食文化的滋味，原來凱茵早前就因應學科內容，選擇了為期兩週的日本長崎大學學習交流團，是次交流團除了想加深學生對日本文化社會及環境的理解外，亦讓學生有機會與當地學生一起就國際商業的議題作交流。凱茵回憶起當中的過程依然十分興奮，她指：「長崎大學安排了當地的學生陪我們一起度過那兩個星期，一起上堂及參觀，他們都表現得好熱情，即使我們出現一些溝通上的障礙，他們都不怕尷尬盡力去解釋，過程中我的語言及溝通技巧都有所提升。」

另外，凱茵笑言除了學習，最開心是長崎大學的學生帶他們去了好多特色地方，當中特別安排了參觀長崎稅務局，令她可以深入了解當地歷史及日本國際商業的狀況。

長崎大學的學生以在地人身份帶凱茵與其他香港的同學一起參觀長崎不同的景點。

西班牙文化學習體驗 Jason：「見識到平常旅行看不到的。」

Jason當天即場表演球技，讓文迪驚呼連連。

平常完全不運動的文迪，第二站被修讀運動及康樂管理榮譽工商管理學士課程的學生Jason帶到室內足球場，原來Jason想跟文迪分享自己之前參加了為期兩週的西班牙學習交流團，「其實我本身選擇升讀香港都會大學就是因為知道學校會舉辦好多不同的交流團，今次這個西班牙的交流團就讓我有機會見識當地的球會，更看了幾場球賽，這些都是平常旅行不會看到的，真的超興奮！」回憶都可以這麼開心，是因為Jason除了參加由西甲商學院舉辦的課程之外，還可以一次過參觀馬德里體育會、西維爾及華倫西亞等西甲球會，更可親身觀看賽事，在足球以外更可以了解球會運作及危機管理等，實在是難能可貴的經驗！而Jason更指回港後，亦有思考香港足球如何可以參考當地的運動業發展及運作，希望在畢業後可以學以致用。

西班牙交流兩週，Jason有機會親身入場觀看西甲聯賽感受當地比賽氣氛之餘，也走訪包括華倫西亞、西維爾及貝迪斯等西甲球會，機會難得。

加拿大大學交流體驗 Janet：「學習到加拿大學生的主動及積極。」

Janet特別帶文迪到香港都會大學的「隱世草地」，指平常都會跟同學在這呼吸一下新鮮空氣，放鬆一下。

最後一站，修讀環球商業及市場學榮譽工商管理學士課程的Janet竟然約文迪在香港都會大學的圖書館見面，讓已經畢業多年的文迪重拾書卷氣息，Janet指有時坐在圖書館都會想起之前到加拿大英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia）的交流回憶，對比之前兩位同學，Janet參與的交流團內容就較為學術性，「我們要分組做報告，去成立一間上巿公司，所以學到好多商界的知識。」Janet補充自己從前十分害羞，能夠與文迪在鏡頭前對答如流，完全是因為在加拿大交流的時候見到不同國籍的學生，只要有不明白就勇於發問「唔怕瘀」！

文迪聽完3位同學分享後，對於自己已經不是學生，沒有機會參與交流團，大感可惜，所以呼籲各位趁年輕，一定要把握機會參加海外交流團，擴闊眼界！

Janet在加拿大的交流團除了上堂分組做報告，亦與當地的學生一起到處遊歷玩樂，享受旅遊的時光。

香港都會大學李兆業商業管理學院特別設有「海外沉浸課程」(Global Immersion Programme)，為期四年的課程當中，一、二年級的課程集中培養學生的跨文化意識和溝通技巧，並幫助他們開拓全球視野。三、四年級的課程則加強學生對國際商業環境的認識，包括學習交流團，有助他們面對未來的工作及挑戰。有興趣可以立即Click入https://www.hkmu.edu.hk/ba/gip/了解更多！

（以上資料由客戶提供）