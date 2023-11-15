煤氣公司線上線下推廣能源環境教育 為社會培育未來基石
近年來，全球對於環境議題的關注不斷增加，而隨着極端天氣愈趨頻繁，世紀暴雨襲港，提醒港人保護環境刻不容緩。煤氣公司作為百年能源企業，早於1967年煤氣的生產原料已經全面「走煤」，轉型為低碳能源供應商，致力推動可再生能源發展。要促進社會可持續發展，就需使年輕一代加深認識相關概念，煤氣公司今年透過出版學習卡、桌上遊戲等，以寓教於樂形式激發學生對能源科學的興趣，希望培育一群未來的小小科學家，將來攜手推動可持續發展。
攝影：蘇煒然
趣味學習卡啟發學生認識能源科學
能源知識對中小學生或許複雜且沉悶，所以煤氣公司早於一年多前已經推出「能源百科」臉書專頁，以輕鬆手法定期講解 ESG 領域的最新資訊，以及介紹可再生能源的發展。為配合學生不同的學習方式，煤氣公司把社交專頁內容集結成書，在今年特別推出《秒懂的能源百科》學習卡，52張學習卡涵蓋歷史軼事、能源新知、科學冷知識、ESG詞典及專家洞見5大主題，內容切合高小至初中學生學習需要，包括全球暖化影響、可再生能源發展、傑出科學家的科研故事等。學習卡亦透過充滿趣味的日常例子，強化學生對能源科學的認知。煤氣公司企業事務，環境、社會及管治及內地業務戰略高級經理黃俊璋說：「隨着可再生能源愈趨普及，我們需要讓年輕一代及早了解相關概念。為了讓學習過程變得更有趣，我們選擇以遊戲方式吸引學生，繼而啟發他們自主學習。」
《秒懂的能源百科》獲香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士、香港天文台前台長岑智明，以及煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤推薦。湯兆昇指，《秒懂的能源百科》提供了豐富多樣的資訊，讓學生能夠輕鬆理解，「煤氣公司不僅是以企業的立場，而是以科普的角度出發，推廣能源知識及環境教育。這些細小而精簡的學習卡非常適合中小學生，方便他們於短時間內吸收知識。」岑智明分享說希望學生不要一聽見物理、數學等學科便打退堂鼓，誤會都是很艱深難懂的知識，他指《秒懂的能源百科》可以幫助讀者理解重要的環保及能源議題，亦笑言這套學習卡也令他有所增值，十分欣賞製作團隊的用心。
培育綠火焰能源小小科學家
煤氣公司同時以「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」走進校園，以未來能源、氣候變化、燃氣安全及創新與科技4大主題，進一步推廣科學、科技、工程、藝術和數學相關學科（STEAM）教育。煤氣公司透過免費贈送學習卡及以能源為主題的「鬥氣冤家」桌上遊戲予參與學校作為輔助教材，提升學生對能源科學的學習興趣。計劃現時已有19間小學報名參與，煤氣公司亦會從參與計劃學校中招募學生成為「綠火焰校園大使」，在校內推廣環保文化。「綠火焰校園大使」更有機會到訪煤氣公司總部及大埔煤氣廠，參觀能源工程營運場景，助他們探索能源行業。
聯乘人氣B.Duck推廣能源發展新趨勢
本港正研究氫能發展，而現時煤氣公司生產的人工煤氣，當中一半的成份是氫氣。公司正籌備從管網直接提取氫氣，為本港提供高效、安全的供氫方案。為加深社會對未來能源發展的認識，煤氣公司夥拍本地原創人氣角色B.Duck小黃鴨，在11月11至12日（周六及日）於中環街市舉辦「煤氣綠火焰未來實驗室」，以攤位遊戲、互動展覽、STEAM工作坊，讓家長與小朋友邊玩邊學，掌握能源發展最新趨勢，當中包括氫能在港的生產及應用。
黃俊璋相信，煤氣公司正為社會培育未來基石，「隨着各種創新科技的發展與應用，社會需要大量對科學充滿熱誠的人才。我們現正進行的科普教育也許不會立即見效，但在5至10年後，當小學生成為中學生，甚至進入大學，他們將更了解自己的發展方向，貢獻社會。」
由即日起，學習卡在港九新界的三聯書店、中華書局及商務印書局有售，售價為港幣188元。