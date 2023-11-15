煤氣公司線上線下推廣能源環境教育　為社會培育未來基石

近年來，全球對於環境議題的關注不斷增加，而隨着極端天氣愈趨頻繁，世紀暴雨襲港，提醒港人保護環境刻不容緩。煤氣公司作為百年能源企業，早於1967年煤氣的生產原料已經全面「走煤」，轉型為低碳能源供應商，致力推動可再生能源發展。要促進社會可持續發展，就需使年輕一代加深認識相關概念，煤氣公司今年透過出版學習卡、桌上遊戲等，以寓教於樂形式激發學生對能源科學的興趣，希望培育一群未來的小小科學家，將來攜手推動可持續發展。

攝影：蘇煒然



《秒懂的能源百科》學習卡涵蓋歷史軼事、能源新知、科學冷知識、ESG詞典及專家洞見5大主題。

趣味學習卡啟發學生認識能源科學

能源知識對中小學生或許複雜且沉悶，所以煤氣公司早於一年多前已經推出「能源百科」臉書專頁，以輕鬆手法定期講解 ESG 領域的最新資訊，以及介紹可再生能源的發展。為配合學生不同的學習方式，煤氣公司把社交專頁內容集結成書，在今年特別推出《秒懂的能源百科》學習卡，52張學習卡涵蓋歷史軼事、能源新知、科學冷知識、ESG詞典及專家洞見5大主題，內容切合高小至初中學生學習需要，包括全球暖化影響、可再生能源發展、傑出科學家的科研故事等。學習卡亦透過充滿趣味的日常例子，強化學生對能源科學的認知。煤氣公司企業事務，環境、社會及管治及內地業務戰略高級經理黃俊璋說：「隨着可再生能源愈趨普及，我們需要讓年輕一代及早了解相關概念。為了讓學習過程變得更有趣，我們選擇以遊戲方式吸引學生，繼而啟發他們自主學習。」

香港天文台前台長岑智明笑言《秒懂的能源百科》令他有所增值，並欣賞製作團隊的用心。

《秒懂的能源百科》獲香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士、香港天文台前台長岑智明，以及煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤推薦。湯兆昇指，《秒懂的能源百科》提供了豐富多樣的資訊，讓學生能夠輕鬆理解，「煤氣公司不僅是以企業的立場，而是以科普的角度出發，推廣能源知識及環境教育。這些細小而精簡的學習卡非常適合中小學生，方便他們於短時間內吸收知識。」岑智明分享說希望學生不要一聽見物理、數學等學科便打退堂鼓，誤會都是很艱深難懂的知識，他指《秒懂的能源百科》可以幫助讀者理解重要的環保及能源議題，亦笑言這套學習卡也令他有所增值，十分欣賞製作團隊的用心。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士指學習卡適合中小學生，方便他們於短時間內吸收知識。

培育綠火焰能源小小科學家

煤氣公司同時以「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」走進校園，以未來能源、氣候變化、燃氣安全及創新與科技4大主題，進一步推廣科學、科技、工程、藝術和數學相關學科（STEAM）教育。煤氣公司透過免費贈送學習卡及以能源為主題的「鬥氣冤家」桌上遊戲予參與學校作為輔助教材，提升學生對能源科學的學習興趣。計劃現時已有19間小學報名參與，煤氣公司亦會從參與計劃學校中招募學生成為「綠火焰校園大使」，在校內推廣環保文化。「綠火焰校園大使」更有機會到訪煤氣公司總部及大埔煤氣廠，參觀能源工程營運場景，助他們探索能源行業。

聯乘人氣B.Duck推廣能源發展新趨勢

本港正研究氫能發展，而現時煤氣公司生產的人工煤氣，當中一半的成份是氫氣。公司正籌備從管網直接提取氫氣，為本港提供高效、安全的供氫方案。為加深社會對未來能源發展的認識，煤氣公司夥拍本地原創人氣角色B.Duck小黃鴨，在11月11至12日（周六及日）於中環街市舉辦「煤氣綠火焰未來實驗室」，以攤位遊戲、互動展覽、STEAM工作坊，讓家長與小朋友邊玩邊學，掌握能源發展最新趨勢，當中包括氫能在港的生產及應用。

煤氣公司企業事務，環境、社會及管治及內地業務戰略高級經理黃俊璋指煤氣公司正為社會培育未來基石。

黃俊璋相信，煤氣公司正為社會培育未來基石，「隨着各種創新科技的發展與應用，社會需要大量對科學充滿熱誠的人才。我們現正進行的科普教育也許不會立即見效，但在5至10年後，當小學生成為中學生，甚至進入大學，他們將更了解自己的發展方向，貢獻社會。」

由即日起，學習卡在港九新界的三聯書店、中華書局及商務印書局有售，售價為港幣188元。