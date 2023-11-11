屯門黃金海岸名車展辦慈善活動　黃偉綸冀來港賓客向親友介紹香港

屯門黃金海岸Gold Coast Motor Festival（GCMF）今起（11日）一連兩日舉行，今年續與香港公益金合作，舉辦慈善駕駛活動。30部參與的車輛由南區香港富麗敦海洋公園酒店出發到屯門黃金海岸，所籌得的款項及車展門券部份收益將捐贈予香港公益金，進一步支援其本地社區服務。多個慈善機構亦邀請基層家庭更乘搭開篷巴士到場歡度周末。



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黃偉綸：期望來港嘉賓向朋友介紹香港真實一面

財政司副司長黃偉綸在開幕禮上致辭時表示，感謝主辦單位再次舉辦這個以汽車為主題的活動，並邀請一批家長與小朋友免費參觀，以及將部份門票收入捐贈給香港公益金，支援社區服務。今次活動約有100輛經典名車公開亮相，他向特別來港出席的嘉賓表示歡迎，期望各位透過在港的所見所聞，把香港熱情、好客和安全城市的真實一面，推介給外地朋友認識，展現香港是一個充滿活力的旅遊及活動勝地。

多位嘉賓主持GCMF開幕典禮，包括財政司副司長黃偉綸（右二）、行政會議成員劉業強（右一）、立法會議員霍啟剛（左一）及信和集團非執行董事黃敏華（左二）。（信和集團提供圖片）

行政會議成員劉業強、立法會議員霍啟剛及信和集團非執行董事黃敏華也有出席。黃敏華表示，今年GCMF也適逢香港黃金海岸30周年，正好為香港人及來自中國內地及世界各地的旅客帶來歡樂。她感謝GCMF特別顧問及榮譽委員會成員的投入和貢獻，以及多位嘉賓專程來港支持，同時亦非常感謝各機構及夥伴的支持。

90年代GT1賽車界的三架傳奇名車展出

慈善駕駛活動起步禮於今日早上由香港公益金特別籌款項目籌劃委員會主席楊傳亮及黃敏華主持。黃金海岸在活動期間，化身為一系列汽車主題專區，小朋友可在汽車主題充氣樂園、幼兒碰碰車及汽車駕駛體驗玩樂；大人則可欣賞奢華汽車及遊艇。今屆GCMF展出近百輛珍罕名車，包括古董車、經典系列及賽車等等，如90年代GT1賽車界的三架傳奇名車McLaren F1、Mercedes CLK GTR及Porsche 911 GT1首次在香港同台亮相。