香港紅十字會【Yoga For Earth】關注氣候變化　傳遞身心靈正能量

隨着極端天氣愈趨頻繁，世紀暴雨襲港，保護環境刻不容緩。為進一步提升公眾對氣候變化及所引起的人道災難的關注，香港紅十字會於11月12日舉辦戶外大自然瑜伽活動——【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動。活動吸引一眾關注環境的瑜伽愛好者，亦有不少家長帶同小朋友一起到場體驗親子瑜伽，用有趣的方式了解氣候變化，傳遞愛護地球的訊息。

攝影：羅國輝



出席活動的包括香港紅十字會主席劉楚釗醫生GMSM，MH，JP、活動鑽石贊助昆士蘭保險香港昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾女士、活動大使林芊妤女士（Coffee）及香港紅十字會總監凌靜妍女士。劉楚釗醫生致辭時表示，全球氣候災難迫在眉睫，希望透過瑜伽活動讓參加者尋找身、心、靈及大自然和諧共存的平衡，將愛護地球的信念推廣到生活當中。

香港紅十字會主席劉楚釗醫生（右二）、鑽石贊助昆士蘭保險香港昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾女士（左二）、活動大使林芊妤女士（Coffee Lam）（左一）與香港紅十字會總監凌靜妍女士（右一）一同為小樹苗澆水，以象徵綠化環境，正式為活動揭開序幕。

香港紅十字會主席劉醫生致辭時表示，全球氣候變化帶來各種極端天氣，冀藉著瑜伽活動、互動攤位及展覽，令公眾更加明白氣候變化及資源再生的重要性。

參加者不乏親子組合，在活動大使兼星級瑜伽導師Coffee的親自指導下，大草地進行一小時瑜伽活動，體驗多種拉伸及瑜伽動作。難得大家放下手機，專注於呼吸，讓大自然的療癒力量為身心靈排毒。Coffee分享，她經常帶兒子彥彥接觸大自然，除了一起放鬆身心享受親子樂，更可以培育小朋友保護環境的意識。而她與兒子溫馨可愛的互動亦是活動一大亮點，兩人合拍地做出各種瑜伽動作，亦讓在場親子帶來珍貴的雙人瑜伽體驗。

Coffee與兒子合拍地做出各種瑜伽動作，場面溫馨可愛。

每個活動參加者均獲得專屬電子證書，以鼓勵他們身體力行支持綠色生活。活動亦設精彩攤位及展覽，宣揚環保訊息與香港紅十字會的人道工作，連同豐富禮品，大人及小朋友都盡興而歸。

按圖看【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動的熱鬧盛況：

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香港紅十字會呼籲公眾以行動支持關注氣候變化議題及各項人道工作：http://link.redcross.org.hk/YogaForEarthDonation

（資料由客戶提供）