恒隆「智愛無垠」認知友善計劃｜支援認知障礙患者　助照顧者減壓

由恒隆地產和香港基督教女青年會合辦的《「智愛無垠」認知友善計劃》，日前於淘大商場和康怡廣場舉行社區共融日，免費為長者進行認知檢測和介紹社區資源，同時展出由認知障礙症患者、照顧者和義工攜手創作的藝術品。總結三年計劃，恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅表示成果符合預期，而受助者之一吳黎寶珍亦衷心感謝恒隆和女青三年來一直支援自己和患有認知障礙症的丈夫。

攝影：黃寶瑩



連續兩個周末 社區共融日吸引逾19,700人參觀

近年香港人口持續高齡化，而認知障礙症個案不但保持上升，更有年輕化的趨勢，故恒隆地產（下稱恒隆）和香港基督教女青年會（下稱女青）於2021年攜手推出為期三年的《「智愛無垠」認知友善計劃》，為認知障礙症患者和其照顧者提供支援，構建關愛共融的認知友善社區。連續兩個周末的社區共融日，吸引逾19,700名社區人士及認知障礙症患者和照顧者到場參與。活動更為社區人士進行免費認知檢測，並為有需要人士提供轉介服務，共超過280位人士受惠。

社區共融日今年除了在淘大商場舉行，更首次移師至港島區的康怡廣場，進一步提倡及早檢測。

「遨遊飛翔」寄望患者能自由自在地生活

今年社區共融日的主題是「遨遊飛翔」，活動上展示了超過70件由認知障礙症患者、照顧者、恒隆一心義工和女青青年義工共同創作的紙鷂，再配上香港著名景點作背景，寓意認知障礙症患者得到支援後，可以自由自在地於社區生活，並在社會各界人士攜手合作下，達致認知無障礙的願景。

另外，活動亦設有「認知友善藝術廊」，當中的展品亦是由認知障礙症患者和照顧者創作，包括黏土點心、藍曬擺設、紓壓畫等等，讓公眾人士欣賞患者的創作能力，以及喚起公眾對照顧者身心健康的關注。

現場展出超過140件由認知障礙症患者和照顧者共同製作的藝術品。

於活動期間，恒隆更聯同旗下淘大商場和康怡廣場的商戶，推出長者消費優惠，鼓勵長者保持活躍和投入社區；同時響應社會福利署的方向，紓緩照顧者所面對的壓力。參與的商戶包括Dr. Kong、卡萊美、美康、莎莎、綠盈坊有機店、維特健靈、必勝客、居食屋「和民」、海港酒家、海港薈、栢檔極品海南雞飯，以及豚丼のぶたはげ。

計劃成果符合預期

計劃開展三年來，舉辦了形形色色的活動，如「耆藝‧不凡」藝術工作坊、「護老鬆一zone」、五感認知訓練等，在不同層面上幫助和支援認知障礙症患者和其照顧者。被問及如何評價計劃成果，恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士喜言：「除了透過計劃向患者及照顧者提供幫助外，恒隆亦有近300名前線員工完成社會福利署認可的『認知友善好友』培訓課程，透過日常工作中為有需要人士提供適切協助。」

劉女士亦展望道：「未來，恒隆將繼續透過不同渠道關注認知障礙症患者及其照顧者的需要，建立一個更包容、關愛和認知友善的社區，履行公司提升社會福祉的承諾。」

恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅展望，恒隆將繼續透過不同渠道關注認知障礙症患者及其照顧者的需要。

參加者感謝義工的耐性和愛心

84歲的吳淇洵和75歲的吳黎寶珍是《「智愛無垠」認知友善計劃》參加者，吳先生於大概五年前確診患上認知障礙症，及後更是雙耳失聰，令太太照顧難上加難。幸而三年前吳太透過社工介紹，參加了恒隆的《「智愛無垠」認知友善計劃》，至今出席全部活動，可說是計劃的「忠實粉絲」。眾多活動當中，吳太直言自己和丈夫最喜歡郊遊：「因為我倆的共同愛好是喜歡去郊外呼吸新鮮空氣和賞花！」

吳太笑言三年來幫助過自己和丈夫的義工多不勝數，所以自己對每一位都懷有感謝的心，她特別提到近期製作紙鷂活動中的兩位義工：「因為先生雙耳失聰，所以我難以一邊學習製作紙鷂，再一邊教他。幸好另外有一位義工主動幫助先生，十分有耐性和有愛心地教他！」

兒子（左）驚喜到場，令吳先生和吳太太笑逐顏開。

（資料及相片由客戶提供）