都大全方位拓闊學生視野　增非本地生營造跨文化環境

特區政府在《施政報告》提出將香港發展為國際專上教育樞紐，香港都會大學（都大）對此深表贊同，認爲有助促進本地生和非本地生的交流，營造多元化的校園氛圍。事實上，都大一直投放資源鼓勵學生參與本地、內地及海外的交流活動，拓闊學生國際視野，豐富他們的學習經驗；近年亦積極招收非本地的教授和學生，以建立國際化的教與學環境，促進校內文化交流。本學年都大的收生情況理想，除了經大學聯招取錄的本科生比上學年增加近兩成外，更招收了不少來自內地及海外的非本地生。大學又提供不同的支援，幫助學生順利適應校園生活之餘，亦可從不同途徑增廣見聞，裝備自己。



豐富遊學機會 提升學習體驗

都大致力提供專業導向的課程，與業界緊密合作，讓學生有機會接觸業界，透過實習爭取實際工作經驗，又為學生提供創業資助和相關培訓活動，幫助同學事業起步和發展。與此同時，大學安排豐富的海外交流和遊學活動，讓學生走出香港，與不同文化背景的人士共同生活和學習。當中有些由學生事務處安排的交流活動開放給所有學生報名參加，有些則為不同學院為所屬學生舉辦。例如李兆基商業管理學院（商學院）便推出了一項必修的「海外沉浸課程」，安排學院所有全日制學生前往英國、美國、澳洲、日本等國家的著名大學作短期學習和交流。

語言研究與翻譯榮譽文學士四年級張皓齊表示，自己曾參與遊學團前赴紐西蘭、南韓及大灣區等地，他認爲：「走出校園、衝出香港到不同地方體驗各地文化，以及跟當地人交流和了解他們的生活，有助我擴闊眼光，是很寶貴的學習經歷。」

來自四川、修讀金融科技及創新榮譽工商管理學士四年級的鄒鎵駿表示，商學院為學生提供多元化的學習機會，例如透過「海外沉浸課程」安排一年級和二年級同學上外語課，學習西班牙語、法語、日語或韓語，三年級時則有機會到海外著名學府進行兩至三星期的學習交流，加深對外國文化、社會和環境的認識。鄒同學認為這樣有助建立對國際商業環境課題的見解，有利日後的職涯發展。

都大持續投放資源，豐富來自世界各地學生的學習經驗。（左起）李宗鍇、Ashlyn、Mary、鄒鎵駿及張皓齊同學。

大學安排豐富的海外交流和遊學活動。

設獎學金吸引優秀非本地學生入讀

自2006年開始，都大通過普通高等學校招生全國統一考試（高考）錄取內地新生，近年亦積極招收來自海外的學生。為吸引優秀的非本地生入讀，大學設立多項獎學金，表揚學業成績卓越及在非學術領域有傑出表現的學生。

由菲律賓來港的Ashlyn是電腦科學榮譽理學士課程新生，跟從胞姊的腳步入讀都大，並獲六萬港元「香港都會大學海外學生入學獎學金」。她認為香港教育制度比菲律賓優勝，學習氣氛也較為輕鬆，鼓勵師生互動，很高興能在增進知識的同時，能夠享受校園生活；而都大配備了先進的學習和康樂設施，尤其是圖書館環境舒適清靜，藏書豐富，令她感到驚喜。

來自遼寧的新生李宗鍇熱愛踢足球，來港前曾代表高中奪得兩次青少年足球錦標賽冠軍，獲12萬港元「香港都會大學運動員入學獎學金」，入讀都大商學院企業管治及持續發展榮譽工商管理學士課程。他表示：「香港是國際金融中心，發展機會較多，故此我決定來港升學。都大校園具規模，各類型課室和設施齊全；本地及海外的同學都很願意用英語跟我交流，所以我能很快融入校園生活。」

多元文化環境 拓展學生人際網絡 提升溝通技巧

近年校園內多了來自不同文化背景的面孔，內地生鄒鎵駿表示，平日上課或做小組作業時，都有機會遇到來自如南韓、印度等不同國家的同學，彼此都用英語交流。她寄語新生不需太擔心社交問題，因為學校很多作業都以小組形式進行，自然容易結交新朋友。

本地生張皓齊鼓勵香港的學生主動伸出友誼之手。他在大學參加了學生事務處安排的「學生大使」計劃，協助籌辦各種大學重要活動，例如校園參觀、入學講座、迎新日等，除了豐富自己的課外學習經驗，亦有助加強待人接物及溝通的技巧，為自己進入職場前做好準備。面對校內的不同文化，他鼓勵香港學生主動伸出友誼之手，「當我首次與一些非本地的學生大使見面時，便主動上前打招呼，打開話匣子。隨著多次攜手籌辦各類型活動，我們已建立深厚的友誼和默契。與非本地生多交談，能夠認識外地文化，同時鍛鍊和提升自己的說話及溝通技巧。」

來自烏克蘭的環球市場及供應鏈管理榮譽工商管理學士三年級學生Mary，昔日是兼職模特兒，近年決定專注學業，希望將來在社交媒體行業發展。她升學前曾請教在金融界工作的朋友和昔日老師，二人皆指都大在商業和市場學的課程素有良好口碑，令她決定入讀都大。她認為都大老師充滿教學熱誠，熱心解答同學的學業疑難；加上英語水平高，令她可完全理解課堂的內容；亦經常收到大學相關部門的電郵，鼓勵同學加入不同學會和參加各類比賽，幫助同學融入校園生活。

都大「學生大使」協助籌辦各種大學重要活動。

大學支援服務 幫助非本地生適應校園生活

面對新的學習環境，以及不同文化的衝擊，新來港的學生難免感到不易適應。都大中國內地及國際事務總監石雪梅指出，各學院和部門一直提供全方位協助，如學生事務處推出的「學友計劃」，招募本地及非本地高年級學生作為學長導師，籌辦各種群體和小組活動，支援非本地新生在首學年學習期間適應校園生活。

都大學生事務長温滴霖表示，在剛過去的九月及十月，「學友計劃」分別舉辦了中秋晚會和萬聖節派對，反應熱烈。她相信學員透過與學長導師定期的小組及大型聚會，不僅能獲得寶貴的見解和經驗，還能擴大人際網絡，確保他們順利適應香港的生活。與此同時，透過多元化的培訓及組織各式活動的歷練，學長導師的領導能力、人際溝通技巧等亦可得到提升。

「學友計劃」在剛過去的十月舉辦萬聖節派對，反應熱烈。

（資料及相片由客戶提供）