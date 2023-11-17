生活需要「儀式感」！從日常習慣入手　旅行工作都不能少

想食薯片卻不想弄污雙手？有人想到剪下包裝袋兩側的角當作手指套，又或者最近有網民想到用筷子！這種懶人食法大受歡迎，亦被喻為食薯片的「儀式感」。儀式感指的是對生活的一種態度，在忙碌的生活中仍追求一定的生活質素。

攝影：陳葦慈



想打造生活儀式感卻不知從何下手？不如先從以下習慣開始！

為自己沖一杯咖啡

不妨早15分鐘起床，為自己沖一杯咖啡。從磨豆、沖泡、到等待咖啡流出的過程，都是一種享受，一杯香濃的手沖咖啡，讓你能充滿活力地開展一天的工作。

準備一份下午茶

工作到下午需要補充能量？不如每天為自己準備一份小小的下午茶，作為完成階段性任務的小慶祝。

好好吃晚餐

每週一天下廚煮晚餐，享受自煮的樂趣。從決定菜單、選購食材、洗菜、烹調、擺盤，以至品嚐，每個步驟都有獨特的樂趣。

浸浴

泡個香薰熱水浴，可以放鬆繃緊的肌肉，點上香薰蠟燭更療癒，定能一覺好眠！

在日常生活中增添儀式感的氛圍其實好簡單，即使旅行、工作，亦有各種增加儀式感的方法，令你能更盡情享受旅程。

旅行儀式感：兩手空空輕鬆展開旅程

退休是人生一大樂事，為自己慶祝，當然少不了一趟有趣的旅行！剛退休行政人員陳則萍，貫徹其及時行樂的精神，向世界出發，實踐快活人生。出發前，她已準備了一本旅行手帳，記錄規劃行程的攻略、旅途的難忘體驗、每一天的心情，一本厚厚的手帳便是她的旅行儀式感。

「早退休，我最希望可以周圍飛！喺市區預辦登機，預先check in將行李寄艙。有時行李太多，車站亦會有職員幫手，入閘搭車就方便好多！」她習慣乘搭機場快綫出行，並使用市區預辦登機服務，預先寄存行李及領取登機證，兩手空空輕鬆展開旅程。想旅途更稱心，她更會透過月台上的實時座位資訊，選擇有較多座位的車廂，一路暢通無阻，自然能開心享受交通時間，期待即將展開的旅程。

剛退休行政人員陳則萍習慣乘搭機場快綫出行，使用市區預辦登機服務便可以輕鬆展開旅程。

公幹儀式感：欣賞藝術表演感受當地文化

巴西籍模特兒Melissa因工作關係經常到訪不同國家，每次公幹，她都會選擇於當地欣賞一場藝術表演，感受不同地區的獨特文化。無論是傳統歌劇、新派舞蹈、古典音樂，甚至是粵劇，她都樂在其中。每次來香港工作的時間都十分緊湊，方便快捷的機場快綫便是她往返機場與市區的首選。

疫情後，機場快綫為旅遊業打氣，送出10萬張單程車票予訪港旅客，Melissa亦成為其中一位幸運兒。「疫情後再次來到香港，感覺列車車廂煥然一新，亦一如以往的時尚和舒適。車廂提供免費Wi-Fi及充電設備，非常貼心。加上入住的酒店有專車往返車站，使我可以省下不少認路時間，更彈性地安排工作及休閒節目。」

巴西籍模特兒Melissa指在香港站一出閘便可以接駁到酒店提供的專車服務，非常方便。

工作儀式感：享受me time自製好心情

無論工作多忙碌緊湊，李啟明亦習慣於每日上班前為自己炮製一份豐盛的早餐，更會按當日心情選擇音樂播放清單，於上班的路途上享受短暫放空的me time。「我一般都會搭機鐵到機場上班，車程只需24分鐘，過程又靜又舒服，從來都不需要擔心因塞車而遲到的問題。有時晨早開工，或者加班到深夜也會選擇機鐵，班次穩定易就時間吖嘛！」

他回想疫情期間，有時會work from home，有時亦會返公司工作，機場快綫亦未有因為乘客數量減少而停止運作，對他來說亦是一種支持。而他亦曾在亞博館社區治療設施進行隔離，完成隔離後亦是乘搭機場快綫回家，熟悉的感覺令他加倍感恩。

經常出入機場工作的李啟明，喜歡在乘搭機場快綫的路途上，享受短暫放空的me time。

小小的儀式感已經可以為我們放鬆充電，大家亦不妨在生活、工作或旅行中創造出更多的儀式感。可能只是簡單地將一些日常活動轉化成儀式，在展開旅程時注入特殊感，或在開始工作前創造一個寧靜的空間，便能令生活更充實、更有意義。

（資料由客戶提供）