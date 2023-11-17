交通銀行(香港)「通達理財服務」發布會 數碼理財嶄新價值

交通銀行(香港)有限公司（下稱「交通銀行(香港)」）日前假香港故宮文化博物館，舉行全新「通達理財服務」品牌發布會，展示此服務年輕化、數字化和現代化的全新品牌特徵，提供全方位的個人化理財服務。交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生亦展望能打造出體驗極致、生態豐富、運營高效的「數字化新交行」。



全新「通達理財服務」緊貼市場變化

交通銀行(香港)紮根香港近90年，「通達理財服務」一直為客戶提供全方位的財富管理服務。為配合交通銀行(香港)數字化和年輕化的經營戰略，以及緊貼市場變化和客戶需求，11月14日假香港故宮文化博物館舉行全新「通達理財服務」品牌發布會。

發布會當日由交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生（中）及一眾主禮嘉賓主持全新「通達理財服務」品牌的啟動儀式。

近200位高端位客戶、專業合作伙伴和通達理財團隊見證全新「通達理財服務」邁向新里程。

在交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生主禮下，近200位高端位客戶、專業合作伙伴和通達理財團隊在場見證「通達理財服務」嶄新的年輕化、數字化和現代化的品牌特徵，並透過全方位的個人化財富管理服務，助客戶達成致富理想。

孟羽先生表示：「交通銀行(香港)堅持以客戶為中心，聚焦價值創造，深化數字化轉型，奮力打造體驗極致、生態豐富、運營高效的「數字化新交行」，為大家帶來更多、更好、更有價值的產品和服務，就像香港故宮文化博物館一樣，傳承歷史，繼往開來！」

交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生致辭。

品牌與時並進 提供全方位服務

「通達理財服務」將原有的品牌核心理念融合全新的品牌特徵後，讓客戶能夠足不出戶，便可透過手機銀行輕鬆理財，全面體現「通達理財服務」品牌與時並進，邁向一個嶄新的里程。此外，「通達理財服務」早已於策略性網點設立通達理財中心，讓理財客戶於優雅舒適的私人環境，專屬的理財專櫃輕鬆享用尊貴快捷的銀行服務。專職通達理財經理透過專業財務策劃平台，提供全方位的專業個理財服務，讓客戶享受創新科技及貼心服務帶來的嶄新價值。

「通達理財服務」助客戶通達智富高地，成就人生夢想。

交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生（右四）與嘉賓合照。

打造「數字化新交行」

憑藉交通銀行百年豐富金融經驗，「通達理財服務」不斷通過業務和技術創新，繼續積極拓展多元化的專業個人理財服務，提供更多的金融產品、更好的客戶體驗和更優質的服務，締造親切優越的理財環境，讓客戶享受創新科技帶來的嶄新價值。在發布會後，「通達理財服務」將繼續以客戶為中心，聚焦價值創造，深化數字化轉型，打造體驗極致、生態豐富和運營高效的「數字化新交行」。

（資料及相片由客戶提供）