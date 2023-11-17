金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮2023 激發構建創新生態圈

全球金融及銀行業數碼化勢不可擋，虛擬銀行、虛擬保險公司及虛擬資產交易平台近年亦於香港大力發展，為社會提供更多創新金融服務。《香港01》於今日（11月17日）就第三年舉辦「金融科技前瞻研討會」，與不同的業內人士及專家探討金融科技未來；同場頒發「01金融科技卓領大獎」獎項予透過科技應用提供創新服務的金融科技機構，以表彰及鼓勵金融業界持續轉型升級及業務創新。



今年「金融科技前瞻研討會」繼續邀請到多位重量級嘉賓出席，當中包括主禮嘉賓財經事務及庫務局局長許正宇先生，以及投資推廣署金融科技高級經理陳立智先生擔任研討會主持，而研討會講者更包括香港金融管理局首席金融科技總監周惠強先生、香港應用科技研究院金融科技總監李漢恩先生、香港數碼資產學會創辦人區偉志先生及香港大學計算機學系助理教授、香港大學渣打慈善基金金融科技學院成員阮子瀚博士。

研討會就「e-HKD揚帆，香港金融新突破」為題，深入討論香港要提升國際金融中心地位，當中創新、應用與監管有機結合的發展及可行性。以及在拓展金融市場的全球競爭中，如何找尋及強化香港新定位，並就面對複雜多變的環球經濟環境，如何以強化「護欄」抗衡風險，實現效率效益兼備的金融轉型與創新進行詳細的探討。同場，各「01金融科技卓領大獎2023」得獎代表亦即席交流金融科技發展的經驗與知識，激發構建創新生態圈，讓業界可以說好香港金融故事。

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得獎名單： https://bit.ly/3ABUhIN

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