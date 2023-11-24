香港紅十字會物理治療助理訓練課程畢業學生黃嘉禧：時刻裝備自己

由滙豐銀行慈善基金全力支持的青年護理輔助職系訓練計劃，自課程推出至今，已培訓逾300位有意投身護理支援行業的青年人，為他們開拓職場新出路。學員之一的黃嘉禧畢業於計劃下的物理治療助理訓練課程，現時於香港紅十字會屬下的樂齡科技教育及租賃服務中心擔任樂齡科技指導員一職。課程中學習到的知識令他能夠勝任這工作；每次遇到困難和挑戰，令他不斷成長，而且有很大的成功感。透過服務其他人，深入了解到長者的需要，使他更關心社會，為自己定立更遠大的目標。



導師正為學員講解如何訓練患者的自理能力。

對年青人來說，尋找工作的過程實在不容易。面對面試考官一大堆「刁鑽」的問題，令應徵者失去信心，不懂得如何回答。青年護理輔助職系訓練計劃的課程除向學員教授行業相關知識和求職技巧外，更邀請滙豐義工擔任模擬面試的考官，為學員進行模擬面試，以及分享求職和面試心得，幫助學員預備面試，學會如何在面試中應對不同的問題，展現自己的能力。

黃同學之所以能夠擔任樂齡科技指導員一職，除了在面試中突圍而出，亦因為他對長者以及物理治療有相關的認識。樂齡科技指導員主要負責中心運作、帶領導賞團和不同的工作坊，當中要對長者的日常生活有一定的認識，亦要了解不同輔助工具的使用方法。這正是物理治療助理訓練課程中有教授的知識，例如中風、認知障礙、骨折及常見痛症等等，以及物理治療技巧，包括如何使用轉移器和助行器等。此外，指導員亦需要製作不同的教學小冊子及影片，而黃同學本身懂得修圖及剪輯影片，對介紹新的樂齡科技產品方面有不少的幫助。

學員正在學習如何教導中風患者穿脫衣服。

初到新環境，總要面對不同的困難及挑戰。最初，黃同學帶領導賞團，對象都是長者及照顧者。但後來亦有小學生來參與，了解樂齡科技。黃同學第一次向小朋友講解樂齡科技產品，一方面擔心他們沒有耐性，另一方面怕內容對他們太深。黃同學於是調整講解方式，透過生動有趣的圖片和比較顯淺的文字，成功吸引到小朋友的注意，而且反應都十分熱烈，順利完成那次導賞。

有一次因同事請了病假，黃同學需要連續兩天帶領七組導賞團，當中包括受眾為專業人士的環節、普通話導賞等，黃同學都能成功應付，甚至獲得參加者讚賞。黃同學表示，面對並克服不同的挑戰，使他有很大的成功感，更熱愛自己的工作。

人口老化問題日益嚴重，在科技發達的年代，樂齡科技近年迅速成為新興行業。透過深入了解不同樂齡科技產品，黃同學更能因應長者及照顧者的需要，建議合適的產品。黃同學更笑言他患上「職業病」，會留意街上坐著輪椅的長者，分析有沒有適合他們的樂齡科技產品。看到長者得到幫助後的喜悅，是服務者最大的動力。

完成課程、並成功找到自己喜歡的工作，黃同學表示，要不斷挑戰自己，激發更多的潛能。他亦寄語其他年青朋友，「要時刻裝備自己」，並要抱著積極的心態學習，踏出舒適圈，才能不停進步。擔任樂齡科技指導員短短幾個月，令他獲益良多，希望日後在社福界發展事業。

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