屈臣氏集團零售學院5週年 培育逾5,000專才 以微笑與人才共創未來
現今社會愈來愈重視人才的培訓和發展，優秀的人力資源亦是企業成功的關鍵之一。作為全球最大的國際保健美容零售商，屈臣氏集團致力培訓行業專才，屢創業界先河。「屈臣氏集團零售學院」成立五年間，已培育超過5,000名員工完成資歷架構認可資歷課程，幫助員工在事業上更上一層樓。
開創O+O零售新標準 以微笑與人才成就無限可能
屈臣氏集團無間為員工提供培訓機會。2013年，集團開創業界先河，率先引入資歷架構課程。2018年，為能更系統性地管理人才發展項目，集團創立香港零售業界首間企業零售學院──「屈臣氏集團零售學院」，領先市場帶動新零售時代的發展。學院以「以微笑與人才共創未來」為目標，結合完善的晉升階梯，為員工打造長遠的事業藍圖。17項達資歷架構第二至五級資歷的課程涵蓋營銷、顧客服務、資訊科技、人力資源、採購及供應鏈、店舖營運及管理策略及各項零售產品專才等範疇，最高等同本地學士學位程度的資歷。集團更是全港首間企業開設網上資歷架構課程，引進網上學習不但令員工享有更靈活的上課時間，更能有效地掌握O+O（線下及線上）策略的精髓。
屈臣氏集團董事總經理黎啟明先生表示︰「作為香港零售業界第一間零售學院，屈臣氏集團向來重視人才招攬及培訓，積極提供學習和發展專業的機會。在過去的五年間，我們樂見超過5,000位人才把握良機，透過不斷學習新知識及新技能，發掘自己的長處及潛能，踏出成功一步，成就無限可能。我們期望『屈臣氏集團零售學院』能繼續推動香港零售業的人才發展，為業界注入嶄新景象。」
屈臣氏集團透過推行資歷架構認可資歷課程，為旗下的百佳超級市場、香港屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖的員工提供全面的專業培訓，不論任何資歷及背景的員工均能獲得機會裝備自己，發揮潛能：
團隊靈活配合 實現事業、家庭與進修三軌發展
零售業普遍工時長，員工要兼顧事業、家庭與進修不是一件輕鬆的事。不過，於2018年完成零售管理高等文憑－超級市場連鎖店（資歷架構第四級），現正修讀零售管理專業文憑課程（資歷架構第五級）的百佳旗下TASTE顧客服務部經理何安怡卻表示，入職5年間，全靠團隊配合，令她能同時在職進修、發展事業及照顧家庭，真正做到工作生活平衡。「公司不時安排各種義工活動，鼓勵員工參加，我自己都好支持！不少同事更會帶同家人參與，我都好期待將來與小朋友參加這類有意義的親子活動，製造美好既回憶。」
良好企業文化增強歸屬感
集團員工擁有不同學歷與背景，故建立一個多元共融的工作環境亦是集團的目標之一。入職9年的Ali Abbas於2015年完成零售管理高等文憑課程—超級市場連鎖店（資歷架構第四級），現為百佳旗下Fusion店舖經理，百佳超級市場更是他第一份工作。「我從小便熱愛曲棍球運動，尤其享受與來自不同背景的團隊合作。我感受到集團重視每位員工，多元化和包容性文化令我更能投入工作。而各項培訓項目讓我能自我探索，充份發揮潛力。」
多元化發展空間助突破界限
入職超過5年的莊嘉隆除了是香港屈臣氏美妝體驗經理（線下及線上），更是公司的KOL，與團隊以時下流行的方式推廣產品。他認為工作要與時並進，終身學習尤其重要，更是成功的關鍵。他現正修讀零售管理專業文憑課程（資歷架構第五級），感激屈臣氏給予多元化發展機會與空間。「於屈臣氏工作有別於以往的美妝工作，我可以與不同部門合作，培訓美妝團隊、 擔任媒體直播及宣傳影片的KOL，為顧客帶來更個人化的O+O（線下及線上）美妝體驗，令我充滿成功感。」
持續學習發掘零售無限潛力
豐澤採購主任黎明透入職8年，求學時以兼職形式加入豐澤，開啟了她的零售職涯，畢業後順利成為豐澤的正式員工，透過內部培訓晉升為店舖主管，亦因為持續學習，令她不斷發掘於零售事業發展的機會。她分別於2020年與2022年完成電子及電器零售證書課程—進階（資歷架構第三級）與零售管理證書課程—電子及電器連鎖店（資歷架構第三級）。完成學位課程後，她選擇轉職貿易部挑戰自己，成為推動線下及線上銷售的一員。「只要敢想，於豐澤，凡事都變得有可能。」
透過美酒連繫顧客 分享喜悅成優質服務的動力
用心服務，顧客定必感受得到。屈臣氏酒窖分區經理楊文俊認為，能夠助顧客尋找到一支合心意的洋酒是一件好開心的事。入職逾14年，完成高級文憑課程後，便加入屈臣氏酒窖任職顧客服務助理。入職後不僅獲公司安排修讀WSET葡萄酒第二及第三級認證，更有機會參加由公司安排到世界各地的酒莊考察，擴闊眼界，透過洋酒連繫世界，真正感受到洋酒的趣味。他亦於2012年完成零售管理高等文憑課程—洋酒連鎖專門店（資歷架構第四級），其後於2018年修畢零售管理專業文憑課程（資歷架構第五級）。即使日常工作忙碌，他亦不忘抽空出席公司的義工活動，更是公司籃球隊一分子。Jacky現已晉升為分區經理，而且更會透過拍攝葡萄酒知識短片、籌劃試酒活動，以指導零售學院的學員進行在職實習，立志將公司的終身學習文化承傳下去。「與顧客及團隊分享美酒的樂趣已成為自己人生的一部分，我期望繼續將更多體驗與顧客及同事分享。」
（資料及相片由客戶提供）