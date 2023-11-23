屈臣氏集團零售學院5週年 培育逾5,000專才 以微笑與人才共創未來

現今社會愈來愈重視人才的培訓和發展，優秀的人力資源亦是企業成功的關鍵之一。作為全球最大的國際保健美容零售商，屈臣氏集團致力培訓行業專才，屢創業界先河。「屈臣氏集團零售學院」成立五年間，已培育超過5,000名員工完成資歷架構認可資歷課程，幫助員工在事業上更上一層樓。



開創O+O零售新標準 以微笑與人才成就無限可能

屈臣氏集團無間為員工提供培訓機會。2013年，集團開創業界先河，率先引入資歷架構課程。2018年，為能更系統性地管理人才發展項目，集團創立香港零售業界首間企業零售學院──「屈臣氏集團零售學院」，領先市場帶動新零售時代的發展。學院以「以微笑與人才共創未來」為目標，結合完善的晉升階梯，為員工打造長遠的事業藍圖。17項達資歷架構第二至五級資歷的課程涵蓋營銷、顧客服務、資訊科技、人力資源、採購及供應鏈、店舖營運及管理策略及各項零售產品專才等範疇，最高等同本地學士學位程度的資歷。集團更是全港首間企業開設網上資歷架構課程，引進網上學習不但令員工享有更靈活的上課時間，更能有效地掌握O+O（線下及線上）策略的精髓。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明先生表示︰「作為香港零售業界第一間零售學院，屈臣氏集團向來重視人才招攬及培訓，積極提供學習和發展專業的機會。在過去的五年間，我們樂見超過5,000位人才把握良機，透過不斷學習新知識及新技能，發掘自己的長處及潛能，踏出成功一步，成就無限可能。我們期望『屈臣氏集團零售學院』能繼續推動香港零售業的人才發展，為業界注入嶄新景象。」

屈臣氏集團透過推行資歷架構認可資歷課程，為旗下的百佳超級市場、香港屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖的員工提供全面的專業培訓，不論任何資歷及背景的員工均能獲得機會裝備自己，發揮潛能：

第二級課程的目標對象為顧客服務助理；第三級為店舖主任/資深顧客服務助理；第四級為店舖見習經理；第五級則為店舖經理或以上職級而設。

團隊靈活配合 實現事業、家庭與進修三軌發展

零售業普遍工時長，員工要兼顧事業、家庭與進修不是一件輕鬆的事。不過，於2018年完成零售管理高等文憑－超級市場連鎖店（資歷架構第四級），現正修讀零售管理專業文憑課程（資歷架構第五級）的百佳旗下TASTE顧客服務部經理何安怡卻表示，入職5年間，全靠團隊配合，令她能同時在職進修、發展事業及照顧家庭，真正做到工作生活平衡。「公司不時安排各種義工活動，鼓勵員工參加，我自己都好支持！不少同事更會帶同家人參與，我都好期待將來與小朋友參加這類有意義的親子活動，製造美好既回憶。」

全靠團隊配合，TASTE顧客服務部經理何安怡成功兼顧事業、家庭與進修。

良好企業文化增強歸屬感

集團員工擁有不同學歷與背景，故建立一個多元共融的工作環境亦是集團的目標之一。入職9年的Ali Abbas於2015年完成零售管理高等文憑課程—超級市場連鎖店（資歷架構第四級），現為百佳旗下Fusion店舖經理，百佳超級市場更是他第一份工作。「我從小便熱愛曲棍球運動，尤其享受與來自不同背景的團隊合作。我感受到集團重視每位員工，多元化和包容性文化令我更能投入工作。而各項培訓項目讓我能自我探索，充份發揮潛力。」

百佳旗下Fusion店舖經理Ali Abbas指集團多元化和包容性文化令他更能投入工作。

多元化發展空間助突破界限

入職超過5年的莊嘉隆除了是香港屈臣氏美妝體驗經理（線下及線上），更是公司的KOL，與團隊以時下流行的方式推廣產品。他認為工作要與時並進，終身學習尤其重要，更是成功的關鍵。他現正修讀零售管理專業文憑課程（資歷架構第五級），感激屈臣氏給予多元化發展機會與空間。「於屈臣氏工作有別於以往的美妝工作，我可以與不同部門合作，培訓美妝團隊、 擔任媒體直播及宣傳影片的KOL，為顧客帶來更個人化的O+O（線下及線上）美妝體驗，令我充滿成功感。」

香港屈臣氏美妝體驗經理（線下及線上）莊嘉隆參與跨部門合作，為顧客帶來更多個人化及數碼化的O+O（線下及線上）美妝體驗。

持續學習發掘零售無限潛力

豐澤採購主任黎明透入職8年，求學時以兼職形式加入豐澤，開啟了她的零售職涯，畢業後順利成為豐澤的正式員工，透過內部培訓晉升為店舖主管，亦因為持續學習，令她不斷發掘於零售事業發展的機會。她分別於2020年與2022年完成電子及電器零售證書課程—進階（資歷架構第三級）與零售管理證書課程—電子及電器連鎖店（資歷架構第三級）。完成學位課程後，她選擇轉職貿易部挑戰自己，成為推動線下及線上銷售的一員。「只要敢想，於豐澤，凡事都變得有可能。」

豐澤採購主任黎明透感謝豐澤給予她夢想成真的可能。

透過美酒連繫顧客 分享喜悅成優質服務的動力

用心服務，顧客定必感受得到。屈臣氏酒窖分區經理楊文俊認為，能夠助顧客尋找到一支合心意的洋酒是一件好開心的事。入職逾14年，完成高級文憑課程後，便加入屈臣氏酒窖任職顧客服務助理。入職後不僅獲公司安排修讀WSET葡萄酒第二及第三級認證，更有機會參加由公司安排到世界各地的酒莊考察，擴闊眼界，透過洋酒連繫世界，真正感受到洋酒的趣味。他亦於2012年完成零售管理高等文憑課程—洋酒連鎖專門店（資歷架構第四級），其後於2018年修畢零售管理專業文憑課程（資歷架構第五級）。即使日常工作忙碌，他亦不忘抽空出席公司的義工活動，更是公司籃球隊一分子。Jacky現已晉升為分區經理，而且更會透過拍攝葡萄酒知識短片、籌劃試酒活動，以指導零售學院的學員進行在職實習，立志將公司的終身學習文化承傳下去。「與顧客及團隊分享美酒的樂趣已成為自己人生的一部分，我期望繼續將更多體驗與顧客及同事分享。」

屈臣氏酒窖分區經理楊文俊熱衷與顧客及團隊分享美酒的樂趣及體驗。

（資料及相片由客戶提供）