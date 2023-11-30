社會福利署推carers.hk照顧者資訊網　提供全面支援

政府今年已逐步推出多項加強支援照顧者的措施，包括設立由專業社工接聽的24小時照顧者支援專線182 183和將關愛基金下為低收入家庭照顧者提供生活津貼試驗計劃恆常化等。為加深照顧者對可用資源的認識，社會福利署（社署）與香港賽馬會慈善信託基金合作，委託香港樹仁大學建立「照顧者資訊網」（資訊網）carers.hk，以便利使用者瀏覽的網站介面，方便照顧者從網站獲得全面和最新的資訊，並鼓勵他們在有需要時尋求協助。資訊網carers.hk內容涵蓋為長者、殘疾人士和精神復元人士及其照顧者提供的服務、照顧技巧，以及為照顧者提供的社區活動和資源等。社署會陸續增加資訊網的內容，例如加設照顧者的風險評估工具。



「照顧者資訊網」carers.hk已於11月30日推出。

登記成為服務資訊提供者

為了便利照顧者掌握及使用最新的社會服務及資源，資訊網歡迎提供安老、康復和照顧者支援服務的機構登記成為服務資訊提供者。

網站包含長者、殘疾人士和精神復元人士的活動資訊等內容。

社署自2018年10月起舉辦「護老同行」計劃，為前線物業管理人員提供簡單培訓，讓他們懂得如何辨識及協助有需要的長者和護老者，以及掌握區內福利服務的資訊，以便在有需要時利用社區資源支援長者居家安老。計劃自推行以來，得到社會各界正面迴響及支持。為加強照顧者支援，社署已由今年10月起，把「護老同行」計劃擴展至涵蓋殘疾人士及其照顧者，名稱更新為「與照顧者同行」計劃，為期三年，旨在推動各界關注和支援有需要的護老者及殘疾人士照顧者。



社署呼籲全港物業管理公司及業主立案法團參與「與照顧者同行」計劃，安排轄下的前線物業管理人員，接受由長者中心、殘疾人士地區支援中心、家長／親屬資源中心及精神健康綜合社區中心提供的簡單培訓，讓他們掌握如何辨識及協助有需要的照顧者，以及區內福利服務的資訊，以便有需要時可及早聯繫社區資源和轉介至有關單位跟進。參加培訓的物業管理公司及前線物業管理人員會分別獲發參加證書及出席證書。

有關參加「與照顧者同行」計劃的詳情，請致電社署熱線2343 2255查詢。

（資料及相片由客戶提供）