騙案．電話騙案｜電訊商8個月攔截逾140萬個「+852」開首可疑來電

電話騙案無日無之，保安局今日（22日）指，通訊辦一直與電訊商協作確保電話卡實名登記制切實執行，針對源自非本地的詐騙電話，電訊商自今年3月底至今攔截了超過140萬個以「+852」為開首的可疑來電，而5月1 日起，電訊商已就「+852」開首的境外來電，向所有用戶發送話音提示或文字訊息，提醒用戶有關可疑來電源自香港境外，至今年9月，電訊商已發出大約1,800萬個話音或文字訊息提示。



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本港流動網絡營辦商本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日書面回覆立法會議員周文港提問稱，通訊辦一直配合警方執法行動打擊詐騙訊息，通訊辦、警方及主要電訊商於去年9月初成立專責工作小組，實施一系列從源頭堵截的措施，包括電訊商會根據警方提供的詐騙記錄，攔截涉嫌進詐騙的電話號碼及網站；通訊辦嫖已制定《流動服務供應商管理詐騙電話的業務守則》，要求電訊商監察 自其網絡及系統打出的電話，暫停出現懷疑詐騙電話的致電模式的電話號碼服務。

發約1,800 萬個話音或文字訊息 提示可疑來電源自境外

針對源自非本地的詐騙電話，鄧炳強指電訊商自今年3月底至今攔截了超過140 萬個以「+852」為開首的可疑來電。此外，今年5月1日起,電訊商已就來電號碼為「+852」開首的境外來電,向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，提醒用戶有關可疑來電源自香港境外，讓接電者能夠對那些源自香港境外但冒充香港號碼的來電提高警覺。至9月為止，電訊商已發出大約1,800 萬個話音或文字訊息提示。

保安局局長鄧炳強11月22日書面回覆立法會議員周文港提問稱，通訊辦一直配合警方執法行動打擊詐騙訊息，並於去年9月初成立專責工作小組，實施一系列從源頭堵截的措施。（資料圖片/林靄怡攝）

鄧炳強稱政府和公營機構撥出電話加「*」‍符號有技術限制

對於周文港建議所有由政府部門和公營機構所撥出的電話，在來電號碼顯示中加入例如「*」‍號的符號，或就有關來電發送話音提示以便市民辨識。鄧炳強稱，由於來電顯示並不支援數字以外特殊字符，有關建議有技術限制，而現時不少詐騙電話亦有偽冒政府服務和公營機構錄音，提供不同話音提示，反而有機會被不法分子利用誤導市民。