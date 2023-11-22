房協居屋朗然｜三房樓王售645萬　料維港景被擋　露台值近38萬元

房協觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」以市價六二折推售，即將於下周四（30日）接受申請，項目涉及兩座住宅大樓，樓高14層，當中12層為住宅，合共提供422伙。朗然的「樓王」為2A座11樓A室的三房單位，售價為645.6萬元，折後呎價高達9,812元，值得注意的是，單位設有露台和工作平台，合共佔38平方呎，亦即價值37.2萬元。

雖然樓王單位向南，惟前面有房協另一個項目，相信維港景會被遮擋，景觀或欠開揚。房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，「朗然」附近有其他發展項目，部份單位會只能望樓景，但亦有部份單位可享內園景，相信不會有太大壓迫感。



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樓高14層 「樓花期」長約兩年

「朗然」屬於觀塘安達臣道前石礦場項目R2-3用地，座落在安禧街18號，涉及兩座住宅大樓，樓高14層，但扣除地下和地庫停車場後，地面以上只有12層高，合共提供422個單位，預計關鍵日期為2025年12月31日，亦即「樓花期」長約兩年。

示範單位明日（23日）起開放參觀，模擬1座8樓H室的兩房單位，面積為435平方呎，設有分別為22平方呎和16平方呎的露台和工作平台。單位開則方面，開門便是客廳，旁邊有一個開放式廚房，兩個睡房並排於一則。

主人房並不算寬敞，擺放標準四呎雙人床後，只能再多放置一個小衣櫃；而客房則更細，估計無法擺放雙人床，但擺放一張單人床後，預料只可擺多一張書枱。

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「樓王」折後呎價高達9812元

房協今日亦在官方網站公布售樓書及價單，當中「樓王」為2A座11樓A室的三房單位，面積為658平方呎，售價為645.6萬元，折後呎價高達9,812元。根據單位開則，主人房和兩間客房均平排於一側，單位設有兩個廁所和一個標準廚房，更設有一個露台和一個工作平台，全部均計入實呎。

維港海景未必可永保 前有房協另一個資助房屋

至於景觀方面，「樓王」單位座向西車，本身有機會望向維港海景，不過前面為房協另一個資助出售項目R2-2用地，相信景觀會為遮擋，或只有少量維港煙花景，今次項目的景觀相對較失色。

至於售價最低的「入場」單位則為第2B座1樓K一房單位，面積為308平方呎 ，售價為255.5萬元，呎價為8,295元。該單位為開放式廚房格局，廁所和睡房並排在一則，但單位亦有「蚊型」露台，換言之，扣除露台後，單位實用面積不足300平方呎。另外，該單位坐向東南，預料日後會與擬建的學校相對，景觀相對有欠開揚。

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至於其他戶型的「入場」單位，分別為：

兩房：1B座1樓D室，面積為422平方呎，售價為355萬元，呎價為8,419元



三房：2A座1樓E室，面積為640平方呎，售價為551.9萬元，呎價為8,623元



「朗然」所有單位均設有22平方呎露台，大部份單位另設16平方呎工作平台，全部均計入實呎，以項目平均呎價8,916元推算，露台價值約為19.6萬元，工作平台則為14.3萬元，換言之，準業主需以近34萬元購買露台和平台。

將增設多4條巴士路線連接中環、九龍站、鑽石山及深水埗

被問到單位景觀或有欠開揚，房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，部份單位會被樓景遮擋，但強調樓宇預留一定距離，不會與市區項目般距離極近，「同埋我哋周圍嘅環境，有好多園林，佢哋（準業主）可以睇到好多園林景色，亦都有部份，因為上面個新發展區，佢哋都會疏落，唔會好似一道牆咁遮晒，亦都會有啲開揚景觀、有啲山景。」

至於安達臣道一直為人詬病的交通問題，柯靄邦則指，區內有逾20條巴士和小巴路線，將來亦會再增設多4條巴士路線，以連接中環、九龍站、鑽石山及深水埗，加上政府已宣布在東九龍綠色運輸系統，形容區內交通路線會陸續完善。

政府正計劃興建東九龍線，來往彩虹至油塘，途中經過順利、順安、秀茂坪、寶達一帶，料一共設八站。（文件截圖）

翻查資料，政府正計劃興建東九龍線，來往彩虹至油塘，途中經過順利、順安、秀茂坪、寶達一帶，料一共設八站。東九龍線至今仍未決定興建方法，當局正研究智軌、雲巴等技術，並擬於2024年為項目邀請供應商及營運商遞交意向書，惟至今未有落實時間表。