北上消費揀銀聯　好用仲免手續費

潮流興北上消費，北上消費當然首選銀聯！銀聯喺內地不但十分好用，最重要嘅喺本港發出嘅絕大部分銀聯卡豁免手續費，無論經邊種銀聯支付工具，無論消費幾多錢、幾多次，都完全唔收手續費！而且唔使提前唱定人民幣再諗辦法帶上去，直接用銀聯卡就得，之後一次過再用港幣找數。哇，咁著數又方便，北上畀錢就唔使左計右計Mon住仲剩幾多免手續費Quota，直接用銀聯，盡情喺內地消費享受人生！



銀聯賦能深圳連城新天地全面提升智慧支付和智能化經營水平。

數據顯示，香港10月有535萬人次北上，據估算，平均每人每次嘅消費開支約爲680-860元，粗略推算10月港人喺內地嘅消費額高達36-46億港元。而港鐵早前推出指定車站往羅湖或落馬洲七折，連同內地海關取消黑碼，預計北上人數將進一步增加，香港發出嘅逾千萬張銀聯卡無疑將可以發揮更大作用。

銀聯二維碼簡單易用，受理廣泛。

銀聯一向致力於完善內地同香港嘅跨境便利支付，經過多年努力，目前已經基本實現香港持卡人喺內地常用支付場景全覆蓋，包括公共交通、餐飲、零售、酒店和景點門票等。而通過接入各大平台App，銀聯嘅支付場景更可謂無遠弗届，無論預定機票或高鐵票、團購餐券或各類服務、點外賣、Call的以及網購，都可以使用銀聯卡、雲閃付App同銀聯閃付/手機閃付等各類支付工具。具體如何應用？可參考以下銀聯達人的北上短綫逍遙游攻略：

內地地鐵、巴士等公共交通工具已經普遍支持雲閃付App乘車碼同銀聯閃付/手機閃付。

• 第一步，當然是搞定來回交通，以搭高鐵爲例，可以上12306 App訂高鐵飛，最後畀錢揀雲閃付App；

• 跟住，就可以上携程App訂酒店，畀錢時有三種選擇：App內綁定銀聯卡直接支付、雲閃付App或手機閃付；

• 去到內地之後，地鐵、巴士等公共交通工具已經普遍支持雲閃付App乘車碼同銀聯閃付/手機閃付，多款Call的App亦已經支持雲閃付App同手機閃付；

• 搞定住同行，自然就到食，目前，內地餐廳普遍已經支持銀聯各種支付方式，部分餐廳仲支持以雲閃付App掃碼點餐同畀錢。喺美團同大衆點評App，無論購買餐廳團購票券或者點外賣，都支持App內綁定銀聯卡直接支付同手機閃付，美團仲支持雲閃付App；

• 再之後就系玩，無論喺景點門票、按摩美容、唱K睇戲，同樣都喺上美團同大衆點評App，支付方式同上；

• 最後，回港前買少少手信，內地大小商戶普遍已經支持銀聯各種支付方式。

香港人鐘意碌卡，用銀聯雙幣信用卡北上消費就啱曬，唔使提前唱人民幣多一重手續，收到月結單之後再以港幣找數，方便省時。

內地碌卡當然首選銀聯。

一家人北上玩幾日，三五千Quota又點够使？除個別發卡機構外，銀聯各類支付工具經以上途徑畀錢不但手續費全免，仲不時會有精彩優惠添，其中雲閃付App現正推出嘅主要活動有：

1、喜茶、奈雪的茶：全綫門店憑券可享滿50元人民幣减10元；

2、深圳地鐵巴士：購買票卡後可享地鐵9折、巴士72折；

3、麥德龍超市：深圳指定門店憑券可享滿300元人民幣减25元。

銀聯仲會不定期推出不同類型嘅優惠活動，唔想錯過得閑就記得撳入去雲閃付App又或者訂閱銀聯微信公衆號，望下優惠信息啦！

銀聯優惠停不了，深受用戶喜愛。

（資料及相片由客戶提供）