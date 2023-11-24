金紫荊女企業家協會26位女企業家成新屆委員　12位女學生獲嘉許

長久以來，男性主導職場的形象根深柢固，女性在職場上的「玻璃天花板」效應令她們在事業發展產生阻礙，香港一班傑出女企業家於2012年成立「金紫荊女企業家協會」致力凝聚女企業家們，促進及保障香港工商界（尤其女企業家）的營商環境及合法權益，以及推動會員參與社會公益服務。於2016 年更設立「金紫荊女企業家獎」，以為出色的女企業家，同時亦推行「未來領䄂獎學金及培訓計劃」贊助來自低收入家庭、擁有企業家才能的大專女學生參與培訓。日前（11月22日）協會於香港故宮文化博物館舉行的「第六屆執行委員會就職典禮」暨「第五屆未來領袖獎學金及培訓計劃頒獎典禮」亦得以圓滿舉行。



成立青年委員會促進青年發展 推動女性領導力關注

就職典禮邀請到香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟女士，SBS，JP、香港大學護理學院教授、金紫荊女企業家協會榮譽顧問陳肇始教授, GBS, JP及中聯辦協調部副部長徐小林先生等重量級人物擔任主禮嘉賓，共同見證盛會。

典禮上更委任了26位女企業家成為新一屆的執委會成員，當中包括選任詹嘉莉女士為今屆新任主席，而第五屆執委會主席章曼琪女士則榮任永遠榮譽會長。在會上詹主席高興表示協會進了第十一年的篇章，她指：「協會將繼續舉辦不同形式的交流活動，達致行業資源和信息共享，務求會員們互相不斷提升自己的專業能力和競爭力，更能積極促進會員之間的交流和合作，搭建更加廣闊的平台，讓大家能夠互相學習、共同成長。見證更多出色女企業家！」

同時她提到協會將繼續召會員與社會不同的機構，以不同途徑幫助社會上有需要的人士，希望以生命感染生命。她續指：「協會與2022年底成立了青年委員會，旨在促進青年的發展、參與社會事務和提供支持和服務。而「金紫荊女企業家慈善基金」至2016年起創辦未來領袖獎學金計劃，為傑出女學生提供教育資助，職場培訓及導師配對。」她希望由女企業家自身的故事和經歷，可以激勵和感染更多其他的青年女性，同時繼續推動社會對性別平等和女性領導力的關注。

今屆新任協會主席詹嘉莉女士

協會慈善基金會主席兼永遠榮譽會長章曼琪女士

獲嘉許女學生獲培訓機會 為港未來傳遞正能量

「第五屆未來領袖獎學金及培訓計劃頒獎典禮」今年選出了12位具有企業家特質且對未來抱有追求的卓越女學生，她們來自不同背景，分別將入讀工商管理、工程學系、醫療化驗科學、理學及資訊系統等不同的專業科目，除了學習上的資助，基金會更會向她們提供培訓課程、工作坊、講座、女企業家交流活動以及到企業實習訓練，令她們未來可以發揮領導才能及創業精神。

章主席在會上就指自計劃推出以來，至今已有 80 多名傑出女學生受惠，協會將繼續用愛心點亮公益的螢火，她回憶過去幾年中，協會於疫情中曾經舉辦了一系列令人難忘的慈善活動，她指：「2021年，協會舉辦了「糭是有情」抗疫福包派發、親子互動愛心糭製作、中秋同慶送情長者、精準扶貧送暖基層、冬日愛童行等活動；2022年，我們又持續籌措抗疫物資，將一批又一批檢測包和藥品轉送給基層家庭和長者，一解他們的燃眉之急。」她續展望未來，基金會將繼續為青年朋友創造更有利的環境、更豐富的機遇，更全面的公眾教育，幫助她們發掘自身潛能、實現自我價值，亦會配合香港特區政府的理念，呼籲更多女性，用愛心和關懷向社會傳遞正能量。

協會第六屆執行委員會成員連同第五屆末來領袖獎學金得主與主禮嘉賓大合照

（資料及相片由客戶提供）