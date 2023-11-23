2023年建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽 促進合作交流

建造業議會（議會）與發展局合辦的「2023年建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」（GCSFE 2023）三天主要活動今天圓滿結束。活動邀得超過40位來自世界各地的演講嘉賓和大約40間展商參與，廣受業界及公眾歡迎，吸引逾10,000人次親身及透過網上直播參與。GCSFE 2023構建交流平台分享知識及推廣創科，共舉辦五場國際論壇，涵蓋八大主題。活動期間簽署兩大約章及頒發兩大獎項，同時啟動「建造業議會數碼化大獎」，並促成一項合作備忘錄；展覽則涵蓋七大主題，展示業界創新科技應用及解決方案。

議會亦在當日與環境社會治理公會簽署合作備忘錄，推動雙方長遠策略合作，探索建造業發展ESG的潛能及方案，以鼓勵中小企採用安全及環保的作業模式。建造業議會執行總監鄭定寕工程師於簽署儀式上表示：「透過知識交流及能力建構，我們能夠為中小企提供推行ESG方案所需的工具及指引，並且透過發掘與安全及ESG相關的創新金融系統，幫助規模較小的公司解決財政壓力，解鎖可持續發展的新機遇。」

環境社會治理公會執行董事周憲本先生表示：「除了金融行業，建造業是香港規模最大的行業，預計每年總工程量更達3,000億港元，建造業與民生息息相關，意義十分重大。我們為這次簽署備忘錄感到興奮，亦希望這不是一個終點，而是長遠旅程的一個起點，為建造業真正推動可持續發展、ESG及最重要的建造安全。」

圖片描述：在建造業議會主席何安誠工程師（後排右三）、環境社會治理公會董事梁廣灝工程師（後排左三）、建造業議會執行總監鄭定寕工程師（後排右二）、環境社會治理公會認證委員會委員何志誠工程師（後排左二）、建造業議會環境專責委員會主席符展成先生（後排右一）及環境社會治理公會秘書長鄭蕾先生（後排左一）的見證下，建造業議會總監－行業發展何烱光先生（前排右）及環境社會治理公會執行董事周憲本先生（前排左）簽署合作備忘錄。

一連三天的活動共設五場國際論壇及多個主講台節目，邀得超過40位來自世界各地的演講嘉賓分享經驗及交流。當中環境社會治理公會執行董事周憲本先生於第三日主講台節目中擔任嘉賓主持，與蘇黎世保險企業策略及可持續發展主管黃力慈小姐、星展銀行(香港)有限公司企業及機構銀行可持續發展金融執行董事麥礎允小姐以及香港中小型企業總商會會長黎卓斌先生進行「鼓勵建造業中小型公司推行環境、社會及治理 (ESG) 報告」的專題討論，鼓勵中小企利用大數據技術，收集ESG相關數據，製作社會及治理 (ESG) 報告 ，讓企業更易被上市公司採用。

活動首三天參與人次超過10,000，當中的展覽吸引不同界別人士參觀，了解最新建造業科技。