交通意外｜首三季61％死者為長者　警方與港台辦長者道路安全運動

道路安全議會舉辦的「道路安全議會五十周年好心態嘉年華」今日在灣仔海濱休閒站舉行。警務處副處長（行動）周一鳴表示，今年首三季大部分在交通意外中受傷的行人是65歲或以上的長者，其中有31名死者年屆65歲或以上，佔死亡個案61％。



周一鳴在開幕典禮致詞時表示，透過議會上下與各持份者的不斷努力，致命及嚴重的交通意外數字持續下降，今年首三季致命及嚴重受傷交通意外有715宗，比過去五年首三季下降47％。不過他指出，今年首三季大部分在交通意外中受傷的行人是65歲或以上的長者，有31名長者死亡，佔死亡個案61％。

周一鳴表示，議會將會繼續與社會福利署以及各警察總區的道路安全組合作，探訪長者地區中心和鄰舍中心，並聯同香港電台合辦長者道路安全運動，向長者有效灌輸道路安全知識。

他又表示，議會的另一項核心工作是培養年青一代對道路安全的正確態度。議會今年特別安排話劇團在全港25間小學舉辦「留心蛋」互動教育巡迴劇場，透過生動有趣以及多元化的互動情節，讓學生了解「好心態出行」的重要性。

開幕典禮上亦頒發獎項予「最佳職業安全車長」的優勝者。會場亦設有一系列「留心蛋」攤位遊戲、虛擬實境體驗和道路安全教育展板，以輕鬆生動的方式讓市民了解道路安全信息。