聖誕節｜愉景灣Christmas Wonderland打造最寫「意」聖誕之旅
眨下眼又就快到聖誕，相信大家都正密鑼緊鼓地部署不同的聖誕大計！今年愉景灣將會化身聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland，以意大利為主題布置聖誕燈飾，最大焦點莫過於高13米的意式大教堂和高6米的貢多拉船巨型聖誕樹，再加上飄雪和燈影效果，絕對是你的打卡必去之處。由即日起至1月1日，Christmas Wonderland將舉辦不同類型的活動，務求令你享受到最寫「意」的聖誕！
意式大教堂+貢多拉船聖誕樹=最寫「意」聖誕
每年聖誕節，愉景灣都會搖身一變，化身不同主題的打卡聖地。今年愉景灣再度以歐陸為主題，變身聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland，並舉行6大活動打造最有意式的聖誕節。當中最令人期待的，絕對是由愉景灣的地標建築愉景北鐘樓化身而成、高13米的意式大教堂，這是參考著名的米蘭大教堂作設計靈感，配以10座尖頂支柱和仿教堂的彩繪玻璃，展現大教堂的建築特徵。再加上四組三米高的天使燈飾裝置，為愉景灣注入濃厚的聖誕氣氛和異國風情。
另外，廣場中心將設立6米高的巨型聖誕樹，由12層鍛帶形狀的金屬構成，底部採用威尼斯貢多拉船的形狀，船身長達8米，為你帶來豐富和震撼視覺效果。至於在廣場兩側的建築物和心鎖長廊，則以超過1000個LED燈泡點綴，特別在晚上亮燈後，浪漫氣氛大增，再加上投射地面的雪花燈圖案，絕對是你今個聖誕節的必去打卡勝地。
愉景灣打造既甜蜜又有愛的聖誕
由即日起至1月1日，愉景北商場將於每個周末以及聖誕節期間都會上演「夢幻冬日飄雪」，讓你一邊打卡，一邊感受點點飄雪帶來的節日浪漫氣氛。在平安夜和聖誕節當日，於指定時間和地點更會有爆谷和棉花糖甜蜜放送，而聖誕老人亦會現身與大家會面拍照和派發小禮物！
至於同樣深受歡迎的「聖誕周日露天市集」則會在12月10和17日舉行，市集聚集了超過100個攤檔，聖誕特色美食、手作、服飾及家品等等應有盡有，你更可親自寫信給聖誕老人許願，還會收到他的回信！樂隊Decibels亦將在場進行無伴奏合唱表演和舞蹈表演，十分熱鬧！
同時，今年愉景灣夥拍「鄰舍輔導會」，於12月24至26日期間，在愉景廣場室內商場位置舉辦慈善手作市集、聖誕報佳音和Busking音樂表演，另外亦有「聖誕浮游花體驗活動」以及「聖誕身體彩繪創作」等工作坊令這個聖誕節倍添意義！
愉景灣溜冰場於12月16及17日，亦會有愉景灣溜冰學校師生為大家呈獻精彩的冰上匯演， 12月28日的指定公眾溜冰時段，更邀請大家在冰面上揮揮畫筆，發揮藝術創意，齊齊做個藝術家！
各種優惠等你拎
臨海露天美食區D’Deck和愉景北商場滙聚多間不同主題和地區的特色餐廳，在聖誕節期間，這些餐廳會提供多款節日套餐，而回程時更可憑指定餐飲消費^，享受同日由愉景灣返回市區的免費交通優惠。
假如想在最寫「意」的愉景灣度過歡樂的一晚，香港愉景灣酒店亦為你呈獻豐富的節日優惠，「聖誕歡聚住宿計劃」只需HK$2,288起，包括山景客房住宿一晚、雙人自助早餐、雙人節日自助晚餐及一節聖誕工作坊（聖誕裝飾工作坊或聖誕花環工作坊）。惠顧以上住宿優惠的客人，均可選擇以HK$400*升級至海景客房，將一望無際海景盡收眼底！
愉景灣 Christmas Wonderland 2023 活動一覽
「聖誕歐陸小鎮」裝飾
日期：即日起至2024年1月1日
時間：全日開放
地點：愉景廣場、愉景北商場及D’Deck
夢幻冬日飄雪
日期：2023年12月2-3、9-10、16-17、23-26、30-31日及2024年1月1日
時間：15:00-15:10 、18:00-18:10
地點：愉景北商場
聖誕周日露天市集
日期：2023年12月10及17日
時間：11:00-18:00
地點：愉景廣場
聖誕報佳音
日期：2023年12月24日
時間：19:00-20:00
地點：愉景廣場（正門旁）
與聖誕老人會面
日期：2023年12月24及25日
時間（地點）：13:00-13:30（愉景廣場）、15:00-15:30及18:00-18:30（愉景北商場）
爆谷及棉花糖甜蜜放送
日期：2023年12月24及25日
時間：14:00-14:30、16:00-16:30及17:00-17:30
地點：愉景北商場
聖誕慈善義賣市集
日期：2023年12月24-26日
時間：11:00-19:00
地點：愉景廣場
聖誕Busking表演
日期：2023年12月25-26日
時間：15:00-17:00
地點：愉景廣場
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（資料及相片由客戶提供）