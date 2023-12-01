聖誕節｜愉景灣Christmas Wonderland打造最寫「意」聖誕之旅

眨下眼又就快到聖誕，相信大家都正密鑼緊鼓地部署不同的聖誕大計！今年愉景灣將會化身聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland，以意大利為主題布置聖誕燈飾，最大焦點莫過於高13米的意式大教堂和高6米的貢多拉船巨型聖誕樹，再加上飄雪和燈影效果，絕對是你的打卡必去之處。由即日起至1月1日，Christmas Wonderland將舉辦不同類型的活動，務求令你享受到最寫「意」的聖誕！



上周五的亮燈儀式為愉景灣一連串聖誕活動打響頭炮

亮燈儀式中的表演者充滿意式風情的服裝以及精彩舞蹈與貢多拉船聖誕樹互相輝映

意式大教堂+貢多拉船聖誕樹=最寫「意」聖誕

每年聖誕節，愉景灣都會搖身一變，化身不同主題的打卡聖地。今年愉景灣再度以歐陸為主題，變身聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland，並舉行6大活動打造最有意式的聖誕節。當中最令人期待的，絕對是由愉景灣的地標建築愉景北鐘樓化身而成、高13米的意式大教堂，這是參考著名的米蘭大教堂作設計靈感，配以10座尖頂支柱和仿教堂的彩繪玻璃，展現大教堂的建築特徵。再加上四組三米高的天使燈飾裝置，為愉景灣注入濃厚的聖誕氣氛和異國風情。

愉景灣的地標建築愉景北鐘樓以米蘭大教堂作藍本，化身高13米的意式大教堂。

另外，廣場中心將設立6米高的巨型聖誕樹，由12層鍛帶形狀的金屬構成，底部採用威尼斯貢多拉船的形狀，船身長達8米，為你帶來豐富和震撼視覺效果。至於在廣場兩側的建築物和心鎖長廊，則以超過1000個LED燈泡點綴，特別在晚上亮燈後，浪漫氣氛大增，再加上投射地面的雪花燈圖案，絕對是你今個聖誕節的必去打卡勝地。

巨型聖誕樹高6米，由12層鍛帶形狀的金屬構成，其底部採用威尼斯貢多拉船的形狀，船身更是長達8米。

愉景灣打造既甜蜜又有愛的聖誕

由即日起至1月1日，愉景北商場將於每個周末以及聖誕節期間都會上演「夢幻冬日飄雪」，讓你一邊打卡，一邊感受點點飄雪帶來的節日浪漫氣氛。在平安夜和聖誕節當日，於指定時間和地點更會有爆谷和棉花糖甜蜜放送，而聖誕老人亦會現身與大家會面拍照和派發小禮物！

由即日起至1月1日，愉景北商場將於每個周末以及聖誕節期間都會上演「夢幻冬日飄雪」。

至於同樣深受歡迎的「聖誕周日露天市集」則會在12月10和17日舉行，市集聚集了超過100個攤檔，聖誕特色美食、手作、服飾及家品等等應有盡有，你更可親自寫信給聖誕老人許願，還會收到他的回信！樂隊Decibels亦將在場進行無伴奏合唱表演和舞蹈表演，十分熱鬧！

12月10和17日將會舉行「聖誕周日露天市集」，聚集了超過100個攤檔。

同時，今年愉景灣夥拍「鄰舍輔導會」，於12月24至26日期間，在愉景廣場室內商場位置舉辦慈善手作市集、聖誕報佳音和Busking音樂表演，另外亦有「聖誕浮游花體驗活動」以及「聖誕身體彩繪創作」等工作坊令這個聖誕節倍添意義！

愉景灣溜冰場於12月16及17日，亦會有愉景灣溜冰學校師生為大家呈獻精彩的冰上匯演， 12月28日的指定公眾溜冰時段，更邀請大家在冰面上揮揮畫筆，發揮藝術創意，齊齊做個藝術家！

各種優惠等你拎

臨海露天美食區D’Deck和愉景北商場滙聚多間不同主題和地區的特色餐廳，在聖誕節期間，這些餐廳會提供多款節日套餐，而回程時更可憑指定餐飲消費^，享受同日由愉景灣返回市區的免費交通優惠。

假如想在最寫「意」的愉景灣度過歡樂的一晚，香港愉景灣酒店亦為你呈獻豐富的節日優惠，「聖誕歡聚住宿計劃」只需HK$2,288起，包括山景客房住宿一晚、雙人自助早餐、雙人節日自助晚餐及一節聖誕工作坊（聖誕裝飾工作坊或聖誕花環工作坊）。惠顧以上住宿優惠的客人，均可選擇以HK$400*升級至海景客房，將一望無際海景盡收眼底！

愉景灣 Christmas Wonderland 2023 活動一覽

「聖誕歐陸小鎮」裝飾

日期：即日起至2024年1月1日

時間：全日開放

地點：愉景廣場、愉景北商場及D’Deck

夢幻冬日飄雪

日期：2023年12月2-3、9-10、16-17、23-26、30-31日及2024年1月1日

時間：15:00-15:10 、18:00-18:10

地點：愉景北商場

聖誕周日露天市集

日期：2023年12月10及17日

時間：11:00-18:00

地點：愉景廣場

聖誕報佳音

日期：2023年12月24日

時間：19:00-20:00

地點：愉景廣場（正門旁）

與聖誕老人會面

日期：2023年12月24及25日

時間（地點）：13:00-13:30（愉景廣場）、15:00-15:30及18:00-18:30（愉景北商場）

爆谷及棉花糖甜蜜放送

日期：2023年12月24及25日

時間：14:00-14:30、16:00-16:30及17:00-17:30

地點：愉景北商場

聖誕慈善義賣市集

日期：2023年12月24-26日

時間：11:00-19:00

地點：愉景廣場

聖誕Busking表演

日期：2023年12月25-26日

時間：15:00-17:00

地點：愉景廣場

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（資料及相片由客戶提供）