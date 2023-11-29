西非漢犯強姦囚10年　出獄後獲批人身保護令　上訴庭下令撤銷

以免遣返聲請留港的西非男子，2016年因強姦妻子的朋友，被裁定強姦罪成並判囚10年，他去年刑滿出獄後，遭入境處羈留，西非男再申請免遣反被拒，向高院申請人身保護令並獲批。律政司不服決定，早前向上訴提出上訴。上訴庭3名法官聽取陳詞後，今（29日）判律政司上訴得直，撤銷西非男的人身保護令，稍後會下判辭解釋理據。



上訴人為律政司，答辯人Johnson Benjamin（43歲，西非人），他在2012年以旅客身份來港，因逾期逗留被捕，他之後提出免遣返聲請，獲准擔保留港。他於2014年娶了一名本地女子，並育有一子。2015年他在妻子留院分娩時，強姦妻子的一名朋友，經審訊後被裁定罪成，判囚10年，去年刑滿出獄。

答辯人Johnson Benjamin去年服畢刑期後獲批人身保護令，但今日被上訴庭撤銷。

答辯人出獄後遭入境處羈留，他再作免遣返聲請但被拒。他之後向高院申請人身保護令，並於今年6月獲批，法官並下令入境處需釋放他。

律政司不滿高院決定，指答辯人有重犯及潛逃風險，又指入境處需辦理證件才能將他遣返，但答辯人未有配合，令程序受阻。

答辯人反駁指處方不能因答辯人有重犯或潛逃風險，便一直把他羈押，這會構成不合法羈留，又指原審法官已考慮風險，仍批出保護令，答辯人亦一直有準時報到，不曾潛逃，他亦否認不合作而令程序延誤。

案件編號：CACV 229/2023