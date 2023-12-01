國家發展前景論壇　曾鈺成：順應歷史大勢　共同推動兩岸和平發展

香港善德基金會今日（1日）舉行「國家發展前景」論壇，300位中學、小學及幼稚園教育界人員參加。論壇因應該會之前「教育界對國家發展前景信心調查」結果展開討論，前立法會主席曾鈺成分享當前的國家統一前景，他指兩岸中國人、海內外中華兒女理應共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。



教育局副局長施俊輝致辭時表示，國家主席習近平給香港學生回信時，強調「深入了解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷」的重要性，教育局一直堅守使命，不遺餘力地採取「多元策略、互相配合」方式推動國民教育。



（善德基金會提供圖片)

行政長官在剛發表的施政報告中提出開展「愛國主義教育」及成立「愛國主義教育工作小組」。善德基金會早在9月至10月期間，進行「教育界對國家發展前景信心調查」，有八成九受訪教育界同工表示，對國家未來前景整體來說很有信心或有些信心，而對香港未來前景很有信心或有些信心的則有七成四；但對於國家統一前景，則只有七成一 表示很有信心或有些信心，有近兩成表示不知道。

善德基金會今日再舉辦「國家發展前景」論壇，目的是就調查報告提出的建議，包括多舉辦以宏觀國家政策為主題的教師專業發展講座及論壇，進一步就國家發展前景進行多分面的深入討論和分析，以加強同工對宏觀國家政策的認識了解和認同，協助教師有效推動愛國主義教育。

（善德基金會提供圖片)

主講嘉賓外交部駐港特派員公署副特派員方建明表示，基金會開啟了教育界對國家發展的信心調查，顯示出教育界對國家發展有正確的認知和堅決信心。他指當前世界之變、時代之變、歷史之變以前所未有方式展開，今天論壇主題對大家如何準確把握國家歷史方向，更深刻理解中國與世界互動關係，幫助特區下一代找準個人成長的時代坐標具有重大意義。

難另一主講嘉賓曾鈺分享當前的國家統一前景，他指中國在國家統一問題上，由70年代的「解放台灣」，到「和平統一」，至近年「反對台獨」，看到國家在統一大業上隨着時代口號亦有轉變。他又以國家主席習近平在2019年1月2日，於紀念《告台灣同胞書》發表40周年大會的講話，重申「祖國必須統一，也必然統一。這是70載兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求」，並呼籲「兩岸中國人、海內外中華兒女理 應共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴表示，仍有幾個重要的隨機震盪，包括世界地緣政治處於激盪期，美國對中國貿易與高科技的遏制，都會對經濟都造成了巨大的不確定性；而美國在2018年啟動的對華貿易戰尚未結束，中美貿易順差今年雖然稍有下降，反映中國的貿易格局還在調整中。

雷鼎鳴表示，內地一些地產商過度擴張，借債太多，出現危機，在短期內這還是會困擾經濟；而近年中國進行了一些社會改革，例如對兒童的過度補習活動加以限制，對娛樂圈也加以整頓等，這些政策有正面作用，但難免對GDP有負面影響。

善德基金會主席董吳玲玲致辭時表示，該會一向關心重視青年發展，在短短9年，成功打造多項旗艦活動，深受青年歡迎。