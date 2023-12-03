黃仁龍：學童輕生數字高企料僅冰山上尖角　需下功夫關注精神健康

近月學童輕生數字令人憂慮，剛卸任精神健康諮詢委員會主席的黃仁龍出席電視節目時指出，雖然數字高企，但相信僅「冰山上的尖角」，認同政府推出三層應急機制，他指本港過去經歷疫情、社會上發生一些事，加上「一試定終生」下，學童精神健康可能受影響，各方要做多功夫，更好預防。



前律政司司長黃仁龍剛卸任精神健康諮詢委員會主席。（資料圖片／李澤彤攝）

黃仁龍在無綫《講清講楚》表示，近期學童輕生數字高企情況令人擔心，但相信只是「冰山上的尖角」。他指有調查顯示，24.4% 的6至17歲學童，受到多於一項精神健康問題困擾，認為學童精神健康令人擔心，估計短期內改善的機會低。

政府就中學生推出為期兩個月的學校為本三層應急機制，識別並支援高風險學生，黃仁龍認為，今次措施「特事特辦」，希望短期可帶出應急性攔截，長遠製造保護性，而數據顯示，中學生的輕生意念、計劃輕生及實際行動，都比小學生高一倍，認為有需要針對中學生處理。

他又指出，學童在過去數年，面對疫情及「發生咗嘅事情」，加上本港「一個考試定終生」，在學業以外，彷彿沒有其他量度標準，可能對精神健康構成影響，「過咗條紅線，要挽回就好困難」，各方要做多功夫，更好預防。

他又稱，學童輕生隱蔽性高，曾有專家指「 愈想死愈唔話你聽」，希望教師可以有更多時間陪伴，「攬住個學生」及早洞悉問題，不過他承認當中存有很大挑戰，要考慮政策配合。