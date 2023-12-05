香港紅十字會 應對氣候變化提供人道救援 連繫社區災難應變安全網

近年，氣候變化帶來的極端天氣變得頻繁，本港亦接連受到天災影響，備災及災後緊急救援工作變得更為重要。香港紅十字會成立逾70年，一直與社區同行，在危難事故中緊守崗位，提供及時、適切的人道服務。為向公眾介紹和總結今年本地和境外的人道救援工作，香港紅十字會今日舉行「本地及海外緊急賑災服務傳媒發布會」，並分享未來發展方向，希望提升社會應對危難事故的綜合能力。



香港紅十字會主席劉楚釗醫生GMSM，MH，JP 分享本會未來的發展及策略，闡述本會將如何幫助大眾建立災難應變的安全網，增強社區應對危機的能力。

隨時候命提供緊急服務及物資支援

香港紅十字會為本港目前唯一獲社會福利署認可，提供24小時緊急服務及物資支援的機構，無間斷為本地災難或緊急事故受影響人士提供人道服務。近月超強颱風及世紀暴雨期間，本地賑災服務與社署緊密聯繫，動員逾200位職員及義工，在全港多個臨時庇護中心派發應急物資、提供緊急醫療、急救及心理支援服務予受影響市民，並向最弱勢家庭派發緊急現金援助。居於上水的徐女士家中受水浸嚴重影響，現金援助可以解決其燃眉之急：「水浸令舊地墊發霉，小朋友甚至不能立足。收到現金援助後，我至少可先購買新地墊，讓小朋友舒適安坐。」

香港紅十字會本地賑災服務經理王志浩先生在活動中介紹本會應對危難事故所採取的「綜合災害管理模式」，按照事故不同階段提供合適服務：緊急階段的即時救援後，香港紅十字會會按災民的情況提供物資或善後支援。及後，會聯同社區夥伴跟進受災社區的復原，透過教育、建立社區互助網絡等，加強其復原力及應付未來災害的能力。

與國際紅十字會合作提出專業救援

國際上，香港紅十字會亦從不缺席，包括近期的利比亞水災、以色列– 加沙地帶衝突，以至阿富汗等人道危機等，都積極與國際紅十字會協調，支援人道救援工作。早前，香港紅十字會署理高級項目協調主任（緊急醫療）方芷嬣、心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士和精神健康及心理支援項目主任Prednison Morales前往阿富汗，分別提供緊急醫療及公共衛生服務及評估，以及為當地人員提供心理支援培訓。

仍然身處阿富汗的方芷嬣上周到訪當地東部楠格哈爾省，了解流離失所人士的狀況：「我們看見很多7-8人家庭居於臨時帳幕中，寒冬下只有兩張棉被，亦欠缺衛生配套，甚至未知將來會被安置到哪裡，只能暫時依靠人道援助維持基本需要。」國際紅十字會亦會因應阿富汗各地的人道危機，包括早前發生地震的西部赫拉特省，執行公共衛生及醫療項目，協助社區復原。

心理支援方面，張依勵博士及Prednison Morales 則在阿富汗首都喀布爾為阿富汗紅新月會人員提供心理急救培訓，檢視其精神健康及社會心理支援項目，以及協助地震災區赫拉特省制定心理支援計劃。「阿富汗民眾經歷幾十年的衝突和接連受災後，民眾的精神狀態已經不勝負荷，自殺率高企，這反映情況嚴重，極需精神健康服務和心理支援。」張依勵博士回顧行程，再次強調合適的災後心理支援也可以挽救生命。

應對危難香港紅十字會與社區攜手建立應變安全網

未來的災害預期會持續加劇，加強社區協作應對緊急情況相當重要。香港紅十字會主席劉楚釗醫生表示：「我們未來會以『社區同行、實踐人道』為題，希望透過加強公眾教育、連結各界，一同未雨綢繆，令社區變得更安全、健康及富凝聚力。」為實踐這個目標，香港紅十字會第三個策略發展計劃已於今年實施，期望透過提升應對危難能力、社區健康知識及凝聚社會，最終增強社區韌性。

(資料及相片由客戶提供)