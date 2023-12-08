海洋公園「小種籽童盟」幼童系列登場　親親動物兼過快樂聖誕

各位家長，開始為幼兒準備新一年的活動嗎？想小朋友擁有不一樣的動物互動體驗，或是在充滿節日氣氛的場景中與子女留下難忘回憶，不要錯過海洋公園全新推出的「小種籽童盟」系列！此系列專為1.5至3歲以下的幼童而設，「熱帶雨林篇」首次登場，讓家長與子女可近距離與金剛鸚鵡見面，了解他們身體的奇妙之處，更可以透過遊戲鍛練小手肌；期間限定的「幼兒聖誕遊樂場」則在今年聖誕率先亮相，幼童除可穿上特色聖誕裝與家長「打卡」，還可以於不同遊戲盡情探索，留下難忘的親子回憶！海洋公園全年會員更可享專屬優惠報名參加！



「小種籽童盟」將會以熱帶雨林主題打響頭炮，透過教育大使講解，大小朋友將可以了解熱帶雨林中不同植物的特性，其中熱帶雨林的「代表人物」金剛鸚鵡將會驚喜現身與大家見面。透過教育示範和近距離觀察，家長和幼童將可以認識金剛鸚鵡的特徵和生活習性，定能令你一秒愛上這隻有趣又「外向」的動物朋友，亦讓幼童對大自然有初步概念，日後更愛護大自然。

於幕後地方近距離觀察金剛鸚鵡的教育示範，初步認識熱帶雨林的特別之處。

鼓勵親身探索，透過五感遊戲增強幼兒小肌肉發展。

透過互動形式的說故事時間，讓幼兒了解更多關於金剛鸚鵡的特性

除了親近動物，互動環節更包括五感遊戲，鼓勵小朋友探索之餘，同時鍛鍊小肌肉發展；特別的手工藝環節更可以讓家長和子女一同發揮想像力，製作專屬自己、獨一無二嘅「金剛鸚鵡」。立即報名，新一年與子女一起親親大自然、愛護小動物，留下不一樣的童年回憶！海洋公園全年會員報名更可享專屬優惠！有意報名的家長可留意以下詳情~

「小種籽童盟- 熱帶雨林篇」活動詳情：

日期：2024年1月至3月

活動時間: 上午09:15至上午11:15 （包括30分鐘乘搭海洋列車時間）或 下午02:45至下午04:15

名額：每節八個家庭（只限1名18歲或以上成人及1名1歲半至3歲以下小童參加）（每節最少為5個家庭參與，若報名人數不足，活動將會取消）

活動費用（每個家庭）^：港幣 $530 / 海洋公園全年會員專享優惠：港幣 $450

報名日期：2023年12月14日下午04:00就可以開始報名。

活動連結：https://bit.ly/3uJTQwb

^活動費用包括參加者的留園費用。只限1名18歲或以上成人及1名1.5至3歲以下小童參加。

*活動受條款及細則約束，詳情請參閲海洋公園官方網站。

「小種籽童盟」又豈止一個篇章，今年12月公園將推出期間限定的「幼兒聖誕遊樂場」，除了唱遊環節，亦設各種以節日為主題的動態及靜態五感遊戲，讓小朋友在安全的環境下互動之餘，亦幫助他們增加大小肌肉的靈活性。幼童更可以穿上可愛的聖誕服飾，在特別設計的聖誕場景前與家長「打卡」留下最溫馨一刻，每組參加者更可贈兩張即場印製的照片留念！海洋公園全年會員更可享專屬優惠報名參加！立即報名，來訪海洋公園的專屬「幼兒聖誕遊樂場」，一家歡度暖笠笠聖誕！

幼兒可換上具聖誕特色的服裝，與家長在特別設計的聖誕主題背景前拍照。

幼兒可於充滿節日氣氛的環境中，按自己的節奏參與活動或跟其他幼兒愉快互動。

透過互動唱遊，讓幼兒了解關於聖誕節的小知識及香港本地物種。

各種以節日為主題的五感遊戲，幫助小朋友增加小手肌的靈活性。

期間限定「幼兒聖誕遊樂場」活動詳情：

日期：2023年12月10日（星期日） 或12月16日（星期六）

時間：第一節：下午01:00至02:30 或 第二節：下午03:00至04:30

活動費用^: 港幣$198（正價）/ 港幣$178（網上預約）/ 港幣$168（海洋公園全年會員）

活動連結：https://bit.ly/46FDd1S

^活動費用不包括參加者的入場費用。只限1名18歲或以上成人及1名1歲半至3歲以下小童參加。

*活動受條款及細則約束，詳情請參閲海洋公園官方網站。

（資料及相片由客戶提供）