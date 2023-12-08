香港技能精英競賽展實力　力爭出戰世界舞台

「世界技能大賽香港代表選拔賽」在上月舉行頒獎禮，過百位年輕選手獲表揚。各優勝選手正加緊訓練，角逐明年在法國里昂舉行的「第47屆世界技能大賽」的「入場劵」，與世界各地精英比併技能，交流切磋。部分香港選拔賽優勝者更率先挑戰於上月底在廣州舉行的「第十二屆穗港澳蓉青年技能競賽」，與廣州、澳門及成都的年輕選手較勁。香港代表隊憑著卓越技藝，於競賽勇奪1金1銀4銅佳績。



「世界技能大賽香港代表選拔賽」由職業訓練局（VTC）、建造業議會及製衣業訓練局合辦，旨在讓本地年輕人透過比賽互相觀摩切磋，提升專業技能水平。今年的選拔賽，設「建造工程科技」、「創意藝術及時裝」、「資訊及傳訊科技」、「製造及工程科技」、「個人及社會服務」和「運輸及物流」六大競技範疇，合共三十多個技能比賽項目。選拔賽中表現優秀的參賽者在接受進一步培訓及遴選後，有機會代表香港出戰於明年舉行、被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」。

今屆「世界技能大賽香港代表選拔賽」設三十多個比賽項目，當中包括新增設的「烘焙」和「酒店款待」兩項比賽。

選拔優勝選手 積極提升技能水平

來自香港知專設計學院（HKDI）活動、展覽及表演場景設計高級文憑的畢業生陳詠琪，是今屆「世界技能大賽香港代表選拔賽」「櫥窗設計」項目的優勝者之一。她說，今次的比賽題目是設計有關度假的陳列櫥窗，而其作品的靈感來自希臘愛琴海。櫥窗背景以藍白色為主調，人體模型則配以暖色系服飾，將休閒度假風格融入作品之中。她表示，賽事要求選手於兩天時間內完成櫥窗設計、道具製作及相關裝置，因此時間管理和運用是十分重要，「首先要完成最重要的主體部分，例如為油漆調色、切割木板及製作道具等，確保作品能夠按時完成。」她坦言沒有想過自己可以獲獎，今次比賽有助她累積實戰經驗，日後將繼續加強訓練，有信心成為香港代表出戰法國里昂。

陳詠琪將會積極備戰，角逐代表香港參與「第47屆世界技能大賽」。

另一位來自青年學院 (屯門) 職專文憑 (專業美容)的學生陳紫澄，是「美容護理」項目的優勝選手之一。她表示，為應付比賽，她於過去一段時間，每天放學後都進行密集式訓練。雖然要同時兼顧學業和訓練，但有見自己的技術因此而提升，她認為十分值得。紫澄指出，今次的比賽題目是西式新娘化妝，考驗選手在化妝和造型設計方面的能力，「我得知比賽題目後，腦海裏不停思考、模擬比賽情境，同時反覆練習。」她對今次能夠勝出選拔賽，認為十分難得，希望有機會成為香港代表，出戰世界技能大賽。

陳紫澄是「美容護理」比賽項目的優勝選手，她賽前反覆模擬比賽情境，加強時間管理。

世界技能大賽自1950年由世界技能組織舉辦，是全球最具規模的國際技能活動，旨在提升技術水平及推廣職業專才教育，並為選手及評判專家提供了寶貴的技術交流機會。香港自1997年首次參加「世界技能大賽」至今累計已奪得3金、1銀、5銅、71個優異獎章。

穗港澳蓉青年技能競賽 香港選手展示出色技能

陳詠琪及陳紫澄在本地賽勝出後，亦參與了由廣州、香港、澳門、成都四個城市合辦的「穗港澳蓉青年技能競賽」，與其餘三地技能精英切磋專業技藝及互相交流。今屆「穗港澳蓉青年技能競賽」於11月25及26日在廣州舉行，共有約70名四地選手參加。香港共派出16位選手參與「網絡安全」、「時裝技術」、「移動應用開發」、「移動機器人」和「商品展示」五個比賽項目，成功獲取佳績，印證香港年輕技術人員的技能水平媲美鄰近地區。

陳詠琪夥拍另外兩名香港選手出戰商品展示（團體賽）項目，並勇奪銀牌。陳詠琪指出，今次商品展示比賽以「傳承」為主題，她與組員討論後，決定以鳳凰和中國舞蹈打造作品，並將作品定名為「鳳舞傳韻」。陳詠琪表示，比賽期間沒有預期中的工具，打亂了賽前的部署，但憑著團隊合作，最終贏得銀牌。詠琪認為今次比賽是很好的體驗，大大開拓了自己的眼界，她會繼續磨練技術，期望能有機會代表香港參與世界技能大賽，以更純熟的技巧應戰。

HKDI活動、展覽及表演場景設計高級文憑學生（左起）冼瑞鳴、畢業生陳詠琪和林曉渝參與「商品展示」團體賽項目，勇奪銀獎。

在比賽之餘，大會亦設置攤位，展示茶藝、麵塑、美甲和虛擬實境系統開發等技能，讓參觀者可以體驗更多不同的技能，認識各地文化和傳統。陳紫澄因在「世界技能大賽香港代表選拔賽」獲得亮眼成績，獲邀到現場向其他地區的選手展示美甲彩繪的技能。她認為是一個難得的體驗，可與其他年輕技能精英交流學習。

香港代表隊在「移動應用開發」、「商品展示」、「時裝技術」及「移動機器人」項目取得1金1銀4銅佳績。

陳紫澄到場向嘉賓展示美甲技能。

「穗港澳蓉青年技能競賽」由VTC、廣州市人力資源和社會保障局、澳門特別行政區政府勞工事務局及成都市人力資源和社會保障局合辦，旨在藉競賽活動為參賽城市的年輕技能精英搭建交流平台、切磋專業技藝。下一屆「穗港澳蓉青年技能競賽」將於2027年在香港舉行。

（資料及相片由客戶提供）